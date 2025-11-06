Convocado el XXI Premio de Traducción Francisco Ayala

El premio coorganizado por la Fundación Francisco Ayala y la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada (UGR) abre el plazo para ... participar en un certamen consolidado y de prestigio. Está dirigido a estudiantes universitarios y recién egresados de cualquier universidad y nacionalidad; y pretende potenciar los aspectos creativos en el ámbito de la traducción universitaria.

Este concurso, que se convoca desde el año 2005, toma el nombre del escritor Francisco Ayala, que fue, además de narrador, jurista, sociólogo y profesor, traductor de obras jurídicas y literarias del alemán, francés e italiano durante las décadas de 1930 y 1940.

En la presente edición proponen para su traducción textos en árabe, francés y portugués. El plazo de presentación de originales concluye el 28 de febrero de 2026. «Es un premio de traducción consolidado y con una trayectoria académica muy importante», destaca la decana de la Facultad de Traducción e Interpretación de la institución universitaria granadina, la profesora Cristina Álvarez de Morales Mercado.

La presente convocatoria carece de dotación económica. Los premiados recibirán un diploma acreditativo. Los textos para traducir están disponibles en la convocatoria del premio.