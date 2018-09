¿Cuándo se considera plagio? Tesis doctoral de Pedro Sánchez. / EFE Hay decanos que señalan que hay que tener cuidado con el trabajo que se analiza A. G. P. GRANADA Viernes, 14 septiembre 2018, 01:41

El plagio en los trabajos de la Universidad (asignaturas, grados, másteres, tesis...) ha suscitado un gran debate. En la Universidad granadina se aplica el Turnitin como herramienta antiplagio. ¿Con qué porcentaje se considera que el trabajo no es original, que se ha copiado...? Desde la Biblioteca de la UGR se apunta que no hay porcentaje fijado. Lo determina cada profesor.

Hay decanos que señalan que hay que tener cuidado con el trabajo que se analiza. Si es una revisión bibliográfica el porcentaje será muy alto. Si bien, alertan de que un estudiante con un 10% o 15% de coincidencias, en un documento normal, lo va a tener muy complicado.

Por su parte, la profesora Rosa Medina de la Universidad granadina, que trabaja desde hace tiempo en la plataforma contra el plagio, defiende que hay que saber bien qué es plagio. «Plagio es desde el 0% para mi si el párrafo, líneas... no han sido bien citadas. Si usas una línea sin citar bien de quién es para mí es plagio. Hay que tener claro que el plagio no es una cosa burocrática. Se apoya el trabajo siempre en el conocimiento y estudios anteriores», sentencia. La docente pide, no obstante, que no se generalice y agrega que tampoco hay tanto plagio como se está planteando por los casos que se han conocido de la Universidad Rey Juan Carlos. «Hay que cambiar la cultura del corta y pega y salir del paso», reclama.