El Consejo Andaluz de Universidades da luz verde a que la UGR implante el máster de ingeniería industrial El órgano colegiado andaluz informa del retraso del grado en Industrias del español para el curso 2026-2027 y el de Podología para 2027-2028

Andrea G. Parra Granada Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:51

La Universidad de Granada (UGR) sigue planificando y solicitando permisos para ampliar su oferta académica. Este lunes se ha publicado que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha dado su visto bueno a la incorporación de dos nuevas titulaciones de la Universidad granadina a la programación académica del sistema público universitario. Dos másteres concretamente. Por otra parte, ha dado el visto bueno a que los grados en Industrias del Español y sus Culturas, que coordina la Universidad de Alcalá, y en Podología (de la UGR en Melilla), previstos ambos para este año académico, se implantarán finalmente en los cursos 2026-2027 y 2027-2028, respectivamente

Las dos maestrías se añaden a la programación académica tras el proceso de revisión que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación comenzó el pasado mes de mayo de la nueva programación académica –grados, másteres y doctorados- cuya implantación ha comenzado este año 2025-2026 y se extenderá hasta el curso académico 2028-2029.

De acuerdo con el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias de Andalucía, que es la normativa que la regula, se establece la posibilidad de revisar dicha programación cada dos años con el fin de adaptar la oferta universitaria a nuevas tendencias académicas, a demandas laborales y a avances en investigación, fortaleciendo así la competitividad del sistema universitario andaluz en el ámbito nacional y en la esfera internacional, aclara la Junta en una nota de prensa.

En esta ocasión se trata del máster universitario en Ingeniería Industrial, que se implantará en el curso 2028-2029, y está relacionado, entre otras accione, con el Ifmif-Dones, y el Join Master in Food Sciencia and Technology to Nourish Health (Food-H), que comenzará en el año 2026-2027 y que, coordinado por la Universidad de Padua, también impartirán las universidades de Lyon 1, Cracovia y British Columbia. El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ya habló de estos dos títulos en la apertura oficial del curso en la UGR.

Una vez que estos títulos obtengan la autorización del Consejo de Gobierno para incluirse en la programación académica, la institución universitaria granadina deberá luego solicitar a la Consejería de Universidad los informes preceptivos previos que permitirán activar el proceso de verificación y la posterior aprobación e impartición.

Al margen de estas incorporaciones, el CAU ha informado favorablemente de la modificación del curso inicialmente previsto de implantación de dos grados y un programa de doctorado. Así, los grados en Industrias del Español y sus Culturas, que coordina la Universidad de Alcalá, y en Podología, previstos ambos para este año, se implantarán finalmente en los cursos 2026-2027 y 2027-2028, respectivamente.

Además, el programa de doctorado en Investigación y Análisis del Flamenco, que coordina la Universidad de Cádiz (UCA) y se impartirá también en las universidades de Córdoba, Granada y Huelva, retrasa su implantación del curso 2026-2027 al año siguiente.

En otro orden, en la comisión académica del CAU ha tomado la decisión de suprimir de la programación universitaria, a petición de la institución académica granadina, dos enseñanzas de posgrado cuya incorporación estaba prevista en la programación del año académico 2028-2029. Se trata del máster Multilingüe/Multilingual Master's Degree por la Università degli Studi di Padova, la Universidad de Granada y la Universidad Jean Moulin Lyon 3, y el Máster Universitario en Salud Integral (One Health) por la Alianza arQus y la UGR.

Por otra parte, la Universidad granadina celebrará este jueves, día 25 de septiembre, un consejo de gobierno ordinario en el que lleva en su orden del día la información y aprobación, si procede, de las solicitudes de verificación informadas por la Comisión de Títulos, del grado en Industrias del Español y sus Culturas y el grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales. Así como la información y aprobación, si procede, de la propuesta de creación del programa académico de doble grado en Arqueología e Historia.

Y, relativo a la docencia también la información y aprobación, si procede, de la propuesta de solicitud para la autorización de implantación del programa de doctorado en Criminología por la Universidad de Castilla la Mancha, la Universidad de Granada, la Universidad de Murcia y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y, la información y aprobación, si procede, de la propuesta de supresión del programa de doctorado en Criminología por la Universidad de Granada, la Universidad de Murcia y la Universidad Miguel Hernández de Elche.