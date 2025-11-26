Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El confinamiento por la covid provocó un 'baby boom' de águilas perdiceras

Gracias a más de tres décadas de seguimiento, investigadores de la Universidad de Granada revelan cómo la ausencia humana durante la pandemia impactó en la reproducción de una especie amenazada: el águila perdicera

Ideal

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

Científicos de la UGR han desvelado el impacto real de las actividades humanas en la fauna silvestre amenazada, aprovechando el 'experimento natural' que supuso el ... confinamiento por COVID. La investigación se ha publicado en la revista Biological Conservation.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  3. 3 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  4. 4 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  5. 5

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  6. 6 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero
  7. 7 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»
  8. 8 Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El confinamiento por la covid provocó un 'baby boom' de águilas perdiceras

El confinamiento por la covid provocó un &#039;baby boom&#039; de águilas perdiceras