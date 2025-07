Concluye la Escuela Internacional de Verano FiloLab 2025 sobre cambio climático, comunicación científica y opinión pública

Ideal Martes, 22 de julio 2025, 10:17 Comenta Compartir

La V edición de la FiloLab International Doctoral Summer School, organizada por la Unidad Científica de Excelencia FiloLab-UGR en colaboración con la Escuela Internacional de Posgrado, el Departamento de Filosofía I, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y diversos proyectos financiados con fondos nacionales y europeos (NextGeneratinEU/PRTR) se ha celebrado en la Universidad de Granada.

Bajo el título Climate Change, Science Communication, and Public Opinion, esta consolidada Escuela reunió en el Carmen de la Victoria a más de veinte estudiantes de doctorado procedentes de universidades de Europa y América Latina, junto a profesorado invitado de reconocido prestigio internacional: Ophelia Deroy (LMU Múnich); Thomas Heyd (University of Victoria); Alex Madva (Cal Poly Pomona): Joaquín Navajas (Universidad Torcuato Di Tella) y Claudiu Eduard Nedelciu (University of Bergen).

Durante cuatro jornadas de trabajo intensivo, los participantes asistieron a conferencias magistrales, presentaron sus proyectos de investigación, participaron en talleres colaborativos y recibieron retroalimentación personalizada del profesorado y del equipo FiloLab. La Escuela también fomentó espacios informales de discusión, aprendizaje y colaboración interdisciplinar.

Uno de los momentos destacados del programa fue la visita de campo del organizada con la colaboración del Departamento de Edafología y Química Agrícola de la UGR. La primera parte de la jornada se desarrolló en el Centro IFAPA Camino de Purchil, un instituto de investigación agrícola vinculado a la Universidad de Granada, donde los asistentes exploraron un campo experimental de cultivo de chopos (Populus) y conocieron de primera mano sus beneficios medioambientales (captura de carbono, mejora del suelo, reducción de la contaminación), así como experimentos relacionados con escenarios climáticos del IPCC y procesos de diálogo con comunidades rurales e instituciones europeas.

La segunda parte de la visita tuvo lugar en la Cooperativa Agrícola San Isidro de Loja, especializada en la producción de aceite de oliva. Allí se presentó un proyecto innovador de compostaje de subproductos del aceite, desarrollado junto a la UGR y otras entidades públicas. Esta experiencia evidenció la importancia de fomentar una comunicación eficaz entre ciencia, ciudadanía y administración para afrontar los retos medioambientales actuales.

El cierre de la Escuela no supuso el fin de la actividad, ya que se ha mantenido un seguimiento activo con los participantes hasta su despedida, reforzando los vínculos generados y abriendo la puerta a futuros proyectos de colaboración en red.

Desde FiloLab-UGR, se agradece sinceramente la participación entusiasta de los doctorandos, la generosidad del profesorado invitado y el apoyo de las entidades colaboradoras. «Esta quinta edición ha sido una oportunidad excepcional para aprender, debatir y construir redes en torno a algunos de los grandes desafíos contemporáneos, demostrando el potencial de la filosofía aplicada en la promoción de una deliberación crítica e inclusiva ante los retos sociales, científicos y políticos del presente», señala la organización de esta Escuela Doctoral Internacional de Verano.