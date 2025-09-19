Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acampada en los paseíllos de Fuentenueva en mayo de 2024 Pepe Marín

La comunidad universitaria granadina levanta la voz en apoyo del pueblo palestino

Profesores, trabajadores y estudiantes lanzan una plataforma para denunciar «una atrocidad intolerable: el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando contra Gaza»

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:23

El pasado miércoles 17 de septiembre se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR) unas treinta personas para alzar la ... voz contra la «barbarie» y «salvajismo» que está viviendo Gaza. Hablaron y analizaron los siguientes pasos para constituir la plataforma en defensa del pueblo palestino. Este viernes, 19 de septiembre, superaban el centenar de firmas y siguen creciendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  3. 3

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  4. 4 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  5. 5

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  6. 6 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  7. 7 Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora
  8. 8 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  9. 9 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026
  10. 10 La primera escuela que tuvo un pueblo de Granada gracias a la generosidad del marqués de Lerma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La comunidad universitaria granadina levanta la voz en apoyo del pueblo palestino

La comunidad universitaria granadina levanta la voz en apoyo del pueblo palestino