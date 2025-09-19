La comunidad universitaria granadina levanta la voz en apoyo del pueblo palestino

El pasado miércoles 17 de septiembre se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR) unas treinta personas para alzar la ... voz contra la «barbarie» y «salvajismo» que está viviendo Gaza. Hablaron y analizaron los siguientes pasos para constituir la plataforma en defensa del pueblo palestino. Este viernes, 19 de septiembre, superaban el centenar de firmas y siguen creciendo.

Han elaborado un manifiesto en el que explican que en la universidad granadina ha surgido una iniciativa que agrupa a «un número creciente» de profesores, PTGAS (personal de administración y servicios) y estudiantes, comprometidos con «la defensa de los derechos humanos». Este colectivo ha comenzado a «articular una plataforma para denunciar públicamente lo que consideran una atrocidad intolerable: el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando contra el pueblo palestino».

El manifiesto está encabezado por Federico Zurita Martínez, Rafael Peinado Santaella, Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, Belén Habboob Martos, José Antonio Pérez Tapias, Aron Cohen, Roque Hidalgo Álvarez, Amparo Ferrer Rodríguez, Francisco Sánchez-Montes y le siguen más de cien firmas. Según informan los promotores en la plataforma, también están anteriores rectores como Francisco González Lodeiro, David Aguilar y Pilar Aranda (de momento).

Rafael Peinado, profesor emérito, explicó a este periódico que preparan conferencias, mesas redondas y otras acciones para analizar lo que está pasando y denunciar lo que está pasando con el pueblo palestino. «Habrá intelectuales que puedan hablar sobre lo que está pasando», comentó, al tiempo que defendió que «ir contra el genocidio no es ir contra Israel ni los judíos».

Anteriores rectores y representantes de todos los sectores de la comunidad universitaria están en la plataforma que supera el centenar de personas en los primeros días

En el manifiesto, al que ha tenido acceso este periódico, se traslada que la Universidad, reconocida como una de las fuerzas vivas de la sociedad, «no puede permanecer impasible ante las injusticias y calamidades que siguen causando sufrimientos indecibles a tantos pueblos en distintas partes del mundo. Su misión no se debe limitar a la formación académica y a la investigación científica, sino que también como un deber moral ineludible, debe conllevar la responsabilidad de despertar la conciencia crítica y de alzar la voz frente a los atropellos que hieren la dignidad humana».

Lamentan que «colegas palestinos de aquellas universidades -profesores, estudiantes y personal de administración- están sufriendo en sus propias carnes el tsunami de destrucción que el Estado de Israel ha llevado a cabo contra sus infraestructuras académicas a las que literalmente ha reducido a escombros. Es, además, inconcebible el ensañamiento con el que el ejército israelí ha atacado hospitales y centros de maternidad y pediátricos. Médicos de prestigio reportan escenas espantosas que remiten a las mayores tragedias de la historia contemporánea».

Obligación institucional

La creación de esta plataforma no es «un gesto ni aislado ni coyuntural», surge «de la convicción profunda de que la Universidad debe estar a la altura de los tiempos y las circunstancias». Avisan de que «permanecer indiferente ante una iniquidad de tal magnitud equivale, de alguna manera, a fomentarla».

El colectivo universitario incide en que la Universidad «no puede ser ajena al sufrimiento humano ni refugiarse en una neutralidad cómoda y cómplice. En un contexto global marcado por desigualdades escandalosas, violencia e impunidad, las instituciones del saber y el conocimiento tienen la obligación moral y ética de solidarizarse con las víctimas y de contribuir a una conciencia social más justa y solidaria».

Trabajarán y participarán en acciones con la red universitaria andaluza en apoyo al pueblo palestino y también con el resto de plataformas ciudadanas.

El TSJA anula el acuerdo

Hay que recordar que este jueves se conoció la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha anulado el acuerdo de la universidad granadina por el que suspendió sus colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes al considerar que es «discriminatorio» e incluye medidas que «vulneran los derechos fundamentales». Revocó el fallo dictado en marzo por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada, que había avalado la legalidad de la decisión de la UGR. Esta decisión de la institución universitaria fue llevada a los tribunales por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio.

El Consejo de Gobierno de la institución universitaria, reunido el 17 de mayo de 2024, en sesión extraordinaria, aprobó un acuerdo, en relación a la guerra de Israel y Gaza, con el que suspendía la movilidad de estudiantes, no firmar acuerdos ni participar en proyectos internacionales de cooperación académica con universidades israelíes, cortar la cooperación científico-técnica, entre otras cuestiones.