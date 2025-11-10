Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los comedores de la UGR abren sus puertas a la accesibilidad cognitiva

El servicio de la institución universitaria ha colocado más de cien carteles y vinilos para facilitar la inclusión y mejorar  la inclusión del personal con discapacidad

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:49

Comenta

 

Los comedores de la Universidad de Granada (UGR) son desde este curso un poco más accesibles. Algo más de cien carteles (con pictogramas, lectura ... fácil y contenidos adaptados a la normativa) se han colocado en las sedes de Fuentenueva, Aynadamar, Cartuja (que incluye algún vinilo), PTS y están terminando en Isabel la Católica para que la accesibilidad cognitiva sea real. Aún queda algún fleco por cerrar para la accesibilidad total a razón de las peticiones de algún colectivo. De momento, los técnicos de la Fundación Purísima Concepción y doce personas con discapacidad han participado en el proceso que ha concluido con la inauguración realizada este lunes, 10 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  8. 8

    El Covirán hace posible lo imposible
  9. 9 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  10. 10

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los comedores de la UGR abren sus puertas a la accesibilidad cognitiva

Los comedores de la UGR abren sus puertas a la accesibilidad cognitiva