Los comedores de la UGR abren sus puertas a la accesibilidad cognitiva

Los comedores de la Universidad de Granada (UGR) son desde este curso un poco más accesibles. Algo más de cien carteles (con pictogramas, lectura ... fácil y contenidos adaptados a la normativa) se han colocado en las sedes de Fuentenueva, Aynadamar, Cartuja (que incluye algún vinilo), PTS y están terminando en Isabel la Católica para que la accesibilidad cognitiva sea real. Aún queda algún fleco por cerrar para la accesibilidad total a razón de las peticiones de algún colectivo. De momento, los técnicos de la Fundación Purísima Concepción y doce personas con discapacidad han participado en el proceso que ha concluido con la inauguración realizada este lunes, 10 de noviembre.

Mesa 1 y menú 1. Mesa 3 y menú ovolactovegetariano. Llenado de jarras. Entrega de bandejas. Son algunos de los carteles que se pueden ver, acompañados de pictogramas para hacer más rápida la compresión. Los comedores de la UGR son de los servicios mejor valorados de la institución universitaria. La calidad de su comida y el precio (3,5 euros para los estudiantes) les merecen cada curso miles de piropos. Sirven una media de seiscientos mil menús cada curso. Este lunes, en el menú 1, los comensales pudieron degustar una cazuela de fideos con costillas adobadas, tortilla de hortalizas, ensalada mixta y mandarinas. Fueron igual de baratos, pero un poco más accesibles y agradables.

Hay que recordar que justo el 10 de abril se procedió a un acto similar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresarias, que fue pionera. En la inauguración del proyecto de accesibilidad cognitiva de este lunes en los comedores, en Fuentenueva, estuvo Mar Venegas, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social; la directora del Secretariado para la Inclusión, María Ángeles Martínez, y Jorge Sevilla, director del servicio de comedores universitarios. Los acompañó Antonio Linares, gerente de la Fundación Purísima Concepción. Por parte de esta entidad también acudió, entre otros, Saray Muñoz López, personal técnico de la Consultoría de accesibilidad cognitiva, junto a otras personas evaluadoras de la accesibilidad cognitiva. Muñoz destacó lo importante que es que participen personas evaluadoras con discapacidad cognitiva y también alguna otra dificultad. Habló de la complejidad de adecuar todo el material.

Antonio Linares recordó que esta adaptación «no es una moda» ni nada que se le haya ocurrido a la Universidad o la Fundación. «Esto es una reforma legal», señaló en referencia a la accesibilidad cognitiva. Dio las gracias a la institución universitaria por «llevar adelante esta obligación». Y, aprovechó para pedir al resto de administraciones e instituciones que cumplan la normativa. Avanzó que están trabajando con el Ayuntamiento para llevar a cabo esta señalética en los edificios municipales. A esas peticiones de demanda se sumó la vicerrectora Venegas, que confirmó que seguirán incorporando estos carteles en otros servicios.

Venegas habló del compromiso del ente universitario y reconoció que es un «pasito más» en el camino que «nos queda por recorrer y que queremos recorrer de la mano». Lo dijo a las asociaciones presentes en el acto. Estaban invitados representantes de Aspace Granada, Asociación Frater Granada, Proyecto Hombre Granada, Asociación de personas con Daño Cerebral de Granada, Asociación Mírame, entre otras.

Concepción Gil, de la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia, era una de las presentes. Explicó que para ellos el castellano es su segunda lengua. La primera es la Lengua de Signos, que no lenguaje, como destacó. Dijo que las personas sordas «nos sentimos solas» en la sociedad. También señaló la importancia de que carteles como los que se han colocado en los comedores universitarios, estuvieran acompañados de un video, a través de un código QR, para que fuera más accesible. Un video explicando todo con Lengua de Signos. En uno de los carteles, por ejemplo, ella no entendía algunas de las frases. Pidió ese cien por cien de Lengua de Signos. Y la accesibilidad e inclusión para todo tipo de discapacidades.

María Ángeles Martínez explicó que la institución universitaria atiende a unos ochocientos estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), con discapacidad y sin discapacidad. Apuntó que no tienen un censo real de estudiantes con discapacidad. En el personal de administración y servicios y docente, tampoco. «Vamos a seguir trabajando para que la Universidad de Granada sea un referente en accesibilidad», avanzó en ese compromiso de la entidad de seguir avanzando en todos estos frentes.

El director de los comedores universitarios, Jorge Sevilla, destacó que han conseguido un servicio más «moderno, accesible y más inclusivo». También tomó la palabra Amparo Arrabal, concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, para trasladar que en el Ayuntamiento están «muy orgullosos» del trabajo de la Universidad en esta materia. «Todos trabajamos para que Ganada sea más accesible e inclusiva», valoró. Y, aprovechó para hablar de la I Gala de Discapacidad, que se celebrará el día 26 de este mes de noviembre.

Los comedores universitarios seguirán todos los días, este mes y los siguientes, apostando porque toda la comunidad universitaria se sienta incluida. Más accesibilidad e inclusión real, no solo en los papeles y la legislación.