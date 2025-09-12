El otro centro andaluz que sigue esperando la respuesta del Consejo de Universidades y pide «igualdad para todos»

No todos los títulos presentados en el Consejo de Universidades tuvieron la misma suerte que el grado en Ciencia de Dato e Inteligencia Artificial y ... el grado en Ingeniería Biomédica. Por eso, este viernes, la junta de centro de la Escuela Politécnica Superior de Belmez reunida en sesión extraordinaria ha manifestado públicamente, a través de un comunicado, su «preocupación ante la falta de respuesta a la reclamación interpuesta» por los rectores de la Universidad de Córdoba (UCO) y la (UJA) tras «la verificación en sentido negativo del plan de estudios correspondiente al título de máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por parte del Consejo de Universidades».

Hacen ver en ese escrito que las reclamaciones de otros títulos oficiales, como son el grado en Ingeniería Biomédica (UGR-UJA) o el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (UGR), que se encontraban «en la misma situación» que el citado máster (UCO-UJA), se han resuelto «favorablemente de manera urgente por parte de la comisión permanente del Consejo de Universidades». Y el suyo no.

Los tres títulos oficiales andaluces, máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (UCO-UJA), grado en Ingeniería Biomédica (UGR-UJA) y grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (UGR), recibieron a finales de junio de 2025 notificación de verificación en sentido negativo por parte del Consejo de Universidades. El origen del problema era el mismo, los informes desfavorables emitidos por la comisión de Ingeniería y Arquitectura de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), que han sido calificados en manifestaciones previas y en medios de comunicación «como anómalos, incomprensibles, injustos e incluso considerados como un «atropello», poniendo en duda la capacidad de las universidades públicas proponentes (UGR, UCO, UJA) en cuestiones como las prácticas externas, la modalidad de docencia híbrida o la mención dual», reza el citado comunicado.

En esa línea, el centro cordobés reclama que «los tres títulos oficiales andaluces también responden a una estrategia de desarrollo territorial y socioeconómico». «Sin embargo, la comisión permanente del Consejo de Universidades, en su sesión celebrada el 09-09-2025 acordó verificar positivamente el grado en Ingeniería Biomédica y el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, avalando la solidez de las propuestas presentadas por la UGR y la UJA, lo cual pone de manifiesto que los informes desfavorables de la comisión de Ingeniería y Arquitectura no respondían a criterios objetivos. La preocupación de esta junta de centro surge al constatar cómo la comisión permanente del Consejo de Universidades sigue sin dar respuesta alguna a la reclamación interpuesta por los rectores de la UCO-UJA con respecto al máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos».

Concluye el citado escrito, tras reivindicar la importancia de este título para el municipio cordobés, haciendo un llamamiento desde la Escuela Politécnica Superior de Belmez «a toda la ciudadanía de esta situación y en especial al Valle del Guadiato y por extensión al norte de Córdoba, e insta a que cada uno, en las medidas de sus posibilidades, a defender públicamente la igualdad para todos, ya que es de justicia que este máster sea tratado por la comisión permanente del Consejo de Universidades con los mismos criterios que el grado en Ingeniería Biomédica y el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial».