Escuela Politécnica Superior de Belmez (Córdoba). E.P.

El otro centro andaluz que sigue esperando la respuesta del Consejo de Universidades y pide «igualdad para todos»

La Escuela Politécnica Superior de Belmez (Córdoba) lanza un comunicado en el que denuncia la situación del nuevo máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

A. G. P.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:27

No todos los títulos presentados en el Consejo de Universidades tuvieron la misma suerte que el grado en Ciencia de Dato e Inteligencia Artificial y ... el grado en Ingeniería Biomédica. Por eso, este viernes, la junta de centro de la Escuela Politécnica Superior de Belmez reunida en sesión extraordinaria ha manifestado públicamente, a través de un comunicado, su «preocupación ante la falta de respuesta a la reclamación interpuesta» por los rectores de la Universidad de Córdoba (UCO) y la (UJA) tras «la verificación en sentido negativo del plan de estudios correspondiente al título de máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por parte del Consejo de Universidades».

