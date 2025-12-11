Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una centralita telefónica manual de los años 80, de la colección de patrimonio científico-tecnológico de la UGR, nueva 'Pieza Destacada'

Fue donada a la universidad por la Compañía Telefónica Nacional de España

Ideal

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:32

El espacio Pieza Destacada, situado en el zaguán del Hospital Real, muestra desde hoy una centralita telefónica manual que fue donada a la Universidad de ... Granada en la década de los ochenta del siglo pasado por la Compañía Telefónica Nacional de España. Se trata de una pieza electromecánica de cordones, con batería central y 180 extensiones montada en una carcasa de madera rojiza. En la parte frontal tiene una serie de entradas tipo jack organizadas en filas y acompañadas por luces que indican el estado de las líneas; en la parte inclinada superior se encuentran conectores tipo plug y un reloj telefónico. También incluye interruptores y otras entradas en la zona media. La parte inferior tiene un compartimento cerrado, posiblemente para guardar materiales o proteger componentes internos.

