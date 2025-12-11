Una centralita telefónica manual de los años 80, de la colección de patrimonio científico-tecnológico de la UGR, nueva 'Pieza Destacada'

El espacio Pieza Destacada, situado en el zaguán del Hospital Real, muestra desde hoy una centralita telefónica manual que fue donada a la Universidad de ... Granada en la década de los ochenta del siglo pasado por la Compañía Telefónica Nacional de España. Se trata de una pieza electromecánica de cordones, con batería central y 180 extensiones montada en una carcasa de madera rojiza. En la parte frontal tiene una serie de entradas tipo jack organizadas en filas y acompañadas por luces que indican el estado de las líneas; en la parte inclinada superior se encuentran conectores tipo plug y un reloj telefónico. También incluye interruptores y otras entradas en la zona media. La parte inferior tiene un compartimento cerrado, posiblemente para guardar materiales o proteger componentes internos.

Al acto de inauguración han asistido Pedro Mercado Pacheco, rector de la Universidad de Granada; Marga Sánchez Romero, vicerrectora de Extensión Cultural, Patrimonio y Relaciones Institucionales; y Elena Sánchez, directora de Secretariado de Bienes Culturales. El rector ha comentado la importancia de «que la universidad siga mostrando su enorme patrimonio, especialmente en un momento como este en el que nos aproximamos al año 2026, en el que comenzamos a celebrar nuestro quinto centenario».

Para la vicerrectora, «lo más interesante del proyecto Pieza Destacada es la oportunidad que nos brinda de patrimonializar objetos cotidianos. Algo que, por otra parte, llevamos haciendo desde la prehistoria, haciendo patrimonio con objetos que fueron usados en la vida cotidiana, como ocurre con esta centralita». La directora del Secretariado de Bienes Culturales ha explicado el proceso de restauración de la pieza, que estaba en buen estado aunque, ha dicho, mostraba «algunos pequeños vandalismos» procedentes del tiempo que estuvo en uso y que se han dejado tal cual porque dejarlos es «mostrar la vida de la propia pieza, y nos parecía interesante que fueran visibles».

La nueva Pieza Destacada es un diseño práctico, típico de las centralitas telefónicas manuales de cordones empleadas a mediados del siglo XX para dar servicio a las extensiones instaladas en fábricas, hoteles, hospitales, edificios públicos y pequeñas localidades. En la zona trasera muestra su número de serie, el 551E ES 6015 GR3NM. La pequeña exposición puede verse en el zaguán del Hospital Real durante las horas de apertura habituales del mismo.

El espacio Pieza Destacada tiene como objetivo presentar una selección de algunas de las piezas más destacadas del patrimonio de nuestra Universidad. Estas se integran en colecciones que se han ido conformando a través de años de actividad docente e investigadora y que están constituidas por diferentes tipos de objetos, desde instrumentación científica a especímenes biológicos y muestras geológicas, o de obras, desde piezas artísticas a material bibliográfico y documental. Todas ellas han cumplido en el pasado una función en la transmisión del conocimiento que aún hoy mantienen.