Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Una cena solidaria ayudará a la investigación de la UGR sobre el síndrome de Mitchell, una enfermedad muy rara

Apenas se conocen 30 casos en todo el mundo de esta patología: uno de ellos es el del pequeño granadino 'SuperDani', cuya causa se visibilizará en el evento

Ideal

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

El próximo jueves 11 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, el restaurante La Posada Gran Parque de Granada acogerá una cena solidaria ... que, bajo la organización del Festival Play Granada y a beneficio de la línea de investigación en peroxisomas y homeostasis metabólica de la UGR, busca visibilizar la causa de 'SuperDani', un joven granadino afectado por síndrome de Mitchell. Esta es una enfermedad catalogada como ultrarrara, ya que apenas se conocen treinta casos en todo el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  5. 5 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  6. 6 Los diez fugitivos más buscados en España
  7. 7 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital
  8. 8 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  9. 9 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  10. 10

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una cena solidaria ayudará a la investigación de la UGR sobre el síndrome de Mitchell, una enfermedad muy rara

Una cena solidaria ayudará a la investigación de la UGR sobre el síndrome de Mitchell, una enfermedad muy rara