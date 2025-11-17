Celebrada en la UGR la 4ª reunión transnacional del proyecto europeo EQui-T

La Universidad de Granada ha acogidos en el emblemático Palacio de los Condes de la Jarosa, la cuarta reunión transnacional del proyecto europeo EQui-T ( ... European quality development system for inclusive education and teacher training), financiado por la Comisión Europea dentro del programa Erasmus+ Partnerships for Excellence (Proyecto nº 101104449).

Durante los tres días de encuentro, los socios del consorcio internacional, procedentes de Austria, Italia, España, Estonia y Noruega, presentaron los progresos realizados en todos los Work Packages. Entre los resultados más destacados, se presentaron y debatieron los avances en el inicio de la fase piloto y la implementación de la formación del profesorado, así como el contenido y las contribuciones de los socios al MOOC. También se trabajó de forma colaborativa en el Handbook for Teachers sobre inclusión educativa con REAs, planificando los siguientes pasos y definiendo las aportaciones de cada socio a los distintos capítulos.

Además, se compartieron los avances en la organización de los International (Online) Networking Events, una red de intercambio integrada por docentes y otros agentes del ámbito de la inclusión, la escuela y los recursos educativos abiertos (OER), destinada a fomentar el aprendizaje colaborativo y la difusión de prácticas educativas inclusivas a nivel europeo.

Asimismo, se confirmó la celebración de un Congreso Internacional los días 7 y 8 de mayo de 2025 en Graz (Austria), que combinará formato presencial y virtual, y en el que se presentarán los principales resultados del proyecto.

El encuentro en Granada combinó el trabajo académico con actividades culturales, fortaleciendo los lazos entre los miembros del consorcio. Los participantes visitaron la Alhambra, el Generalife y el histórico barrio del Albaicín, todos ellos declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, lo que ofreció una experiencia enriquecedora y un ambiente de colaboración intercultural.

El proyecto EQui-T, con una duración de tres años (15.06.2023–14.06.2026) y un presupuesto de 1,5 millones de euros, sigue avanzando con paso firme hacia su objetivo de desarrollar un sistema europeo de mejora de la calidad para la educación inclusiva y la formación del profesorado.