La catedrática de la UGR Carmen Batanero Bernabeu, medalla de la Real Sociedad Matemática Española

La Real Sociedad Matemática Española (RSME) ha concedido su Medalla 2025 a María del Carmen Batanero Bernabeu, catedrática del Departamento de Didáctica de la Matemática en la Universidad de Granada. Este prestigioso galardón reconoce su destacada trayectoria en el ámbito de la educación estadística y su compromiso con la formación matemática de calidad.

Pionera en el desarrollo de la didáctica de la estadística, Carmen Batanero lidera el Grupo de Investigación en Educación Estadística (FQM126) y ha contribuido decisivamente a integrar la enseñanza de la estadística en los distintos niveles educativos. Su trabajo ha influido tanto en la investigación como en la formación del profesorado, nacional e internacionalmente. Actualmente, Carmen Batanero se encuentra jubilada, pero colabora activamente en el grupo de investigación PAIDI de la UGR - FQM126 (conferencias, publicaciones, etc.)

Graduada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid en 1971 y doctora por la Universidad de Granada en 1983, ha publicado más de un centenar de artículos científicos y ha sido una de las figuras clave en la consolidación del pensamiento estadístico en el aula. Su enfoque innovador ha situado la didáctica de la estadística como un campo fundamental dentro de la educación matemática.

Ha desarrollado una amplia trayectoria investigadora y desempeñado un papel clave en proyectos colaborativos nacionales e internacionales. Destaca como fundadora de revistas de referencia en la comunidad científica como Statistics Education Research Journal y Avances en Investigación en Educación Matemática, formando parte como editora de revistas de alto impacto como Educational Studies in Mathematics o Journal for Research in Mathematics Education, entre otras.

Por último, merece destacar su liderazgo y compromiso con la comunidad científica internacional en organizaciones como la IASE (International Association for Statistical Education), de la que fue presidenta electa entre 2001 y 2003, y su participación en el ICMI (The International Commission on Mathematical Instruction).

Junto a Carmen Batanero, la RSME ha reconocido también con la Medalla 2025 a Ángel Ferrández Izquierdo, por su labor en la internacionalización de las matemáticas desde la Universidad de Murcia, y a Gabriel Navarro Ortega, de la Universidad de Valencia, por sus contribuciones en teoría de representación y su impacto académico internacional.