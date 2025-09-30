La carta del 'profesor motivador' de la UGR a sus estudiantes: «Primero hay que ser feliz» Javier Díaz Castro envía un texto a su alumnos de primero de Farmacia donde les dice que «no solo estoy para transmitir conocimientos, sino para encender tu vocación y ayudarte a conseguir tus sueños, que harán avanzar la sociedad»

Javier Díaz Castro es una persona empática. Su trabajo hasta llegar a ser catedrático del departamento de Fisiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada (UGR) ha sido arduo y muy sacrificado. Sabe lo que hay que estudiar y superar en todos los aspectos docentes y psicológicos en cada fase. Por eso, recibe a los estudiantes cada curso y cada semestre con un plus. No quiere ser un docente más ni que sus pupilos pasen por la carrera sufriendo y sin disfrutar aprendiendo Es un profesor motivador.

Este curso 2025-2026 ha recibido a sus estudiantes de primero del grado en Farmacia con una carta, se la envió a todos a través de la plataforma Prado, con el ingenio, de siempre, de este profesor con vocación de maestro. ¡Bienvenidos a la Universidad! Son las primeras palabras para seguidamente insuflarles la primera dosis de ánimo: «Comienza para ti una nueva etapa llena de desafíos, aprendizajes y crecimiento personal. No estás aquí por casualidad: tienes un propósito, talentos y un sueño que vas a construir y te pienso ayudar».

Cada curso comienzan un grado en la UGR miles de estudiantes. Los que lo hacen en la Facultad de Farmacia en alguna de las titulaciones y grupo de Díaz Castro tienen un extra de estimulación. «No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar, equivocarse, levantarse y seguir creciendo. Confía en tu proceso, apoya a tus compañeros y nunca dejes de creer en ti», les anima.

Asimismo se pone a disposición de los estudiantes: «Y recuerda que para ser buen estudiante, amigo, pareja o profesional, primero hay que ser feliz. No descuides tu bienestar. Como sé las batallas que enfrentas cada día, voy a hacer de mi despacho y del aula tu refugio. Te voy a escuchar, animar y ayudar. No solo estoy para transmitir conocimientos, sino para que tu aprendizaje sea una experiencia memorable, despertar tu curiosidad, encender tu vocación y ayudarte a conseguir tus sueños, que harán avanzar la sociedad».

Ese escrito (un poco más amplio que los párrafos extraídos en esta información) está acompañado de una serie de consejos relacionados con su asignatura y para mantener el cerebro a pleno rendimiento. Cinco claves de neurociencia para que el comienzo o la vuelta a la Universidad, para los veteranos también son válidas, sea exitosa. Por ejemplo, el primero les recuerda la importancia del descanso porque el sueño «consolida la memoria, repara los circuitos neuronales y favorece la concentración. Intenta mantener un sueño regular de siete a nueve horas por noche».

El segundo es el ejercicio que «aumenta el flujo sanguíneo cerebral, mejora la neurogénesis y sinaptogénesis, favorece el aprendizaje y la concentración». También les aporta recomendaciones sobre nutrición, respiros sinápticos así como conexiones sociales y salud mental. «Interactuar con otros estimula redes neuronales ligadas a la motivación. Estudiar en grupo o charlar con amigos también activa tu cerebro», concluye.

Estas indicaciones y su carta han sido compartidas por sus estudiantes en redes sociales. Le han agradecido el detalle. También ha recibido respuesta de otras promociones que han tenido a Díaz Castro como profesor y han elogiado su magisterio y cercanía.

El maestro Díaz Castro quiere que los «líderes del futuro» se formen de la mejor forma posible.