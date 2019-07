Estas son las carreras con menos alumnos de la Universidad de Granada La Facultad de Traducción acoge algunas de las carreras con menos alumnos de la UGR / RAMÓN L. PÉREZ El doble grado Traducción alemán y Turismo solo cuenta con tres alumnos ANDREA G. PARRA Sábado, 13 julio 2019, 02:27

Ainhoa, Ángela y Rubén. Son los tres universitarios que están cursando el doble grado en Traducción e Interpretación alemán y Turismo en la Universidad de Granada. Los tres no van solos a clase. En cada una de las facultades, la de Traducción en el campus Centro y la de Ciencias Económicas en el campus de Cartuja, están acompañados por estudiantes de los grados 'simples'. El número de plazas que se ofertaron en primer curso, hace dos años, fueron cinco, pero Ainhoa Bedmar, que en septiembre comenzará tercero, dice que «somos tres, no encontramos ni al cuatro ni al quinto» –ríe–. Bromea al otro lado del teléfono esta joven almeriense (Berja) que cuenta que «somos tres y somos amigos».

En la Facultad de Traducción e Interpretación van a clase en la mayoría de las ocasiones con otras diez personas «o así» de otras especialidades. «Estamos mezclados dependiendo de la asignatura con los de inglés o francés», explicita. En el caso de Turismo, apunta que es «un poco más caótico». En este caso, Ainhoa cuenta que son grupos más numerosos de sesenta personas porque están con los del grado en Turismo. «Tuve asignaturas de primero y de tercero este año», relata.

«Me gustaban los idomas y con Turismo creí que tendría más salidas laborales» Álvaro Callejón | Traducción alemán+Turismo

Estos tres estudiantes dividen la semana durante el año académico entre los dos centros universitarios. A esta curiosidad se suma otra más: en el curso 2019-2020 Ainhoa será la única estudiante presente en la UGR de este doble grado. «Mis compañeros se van de Erasmus», anuncia. Ella no lo hará aún porque dice que es «complicado» porque se tiene que ir como estudiante de un grado o del otro, no como el doble y «perdería un año».

El doble grado en Traducción e Interpretación alemán y Turismo son cinco años de estudios. Saldrán, es decir, tendrán dos títulos cuando terminen sus estudios en la universidad granadina. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Rafael Cano Guervós, que oferta siete dobles grados, explica que en cada caso cursan las asignaturas básicas de las dos carreras. Se reducen créditos (no deben hacer las optativas) y ese es parte del atractivo de estos estudios. Cano Guervós hace hincapié en que estos dobles grados con Traducción registran notas de corte altas. Sobre una mayor oferta de puestos, admite que habrá que ver la evolución.

Rubén, Ángela y Ainhoa, los únicos estudiantes del doble grado Traducción alemán y Turismo / IDEAL

El ránking

En Ciencias Económicas y Empresariales se oferta, además del ya citado, el doble grado en Traducción e Interpretación francés más Turismo, que saca diez plazas; y lo mismo, pero de inglés, que son quince plazas. A ellos se suman los que tienen de Administración y Dirección de Empresas (ADE) más Edificación con 15 plazas, otro que es ADE más Informática (40 plazas), otro de ADE más Ingeniería Civil (20 plazas) y ADE más Derecho, que ese se imparte desde hace muchos más años y son 135 plazas (más de un grupo). En el caso de las ingenierías en la Facultad de Económicas van los setenta y cinco estudiantes en un mismo grupo. En el grado de Edificación ofertan en primero 145 plazas; en ADE, 214; Informática, 260; y en Ingeniería Civil, 180, por ejemplo.

Álvaro Callejón estudia el doble grado en Traducción e Interpretación en francés y Turismo, y dice que en esta última titulación en su clase son lo mismo que Ainhoa, algo más de sesenta; y en Traducción unos veinte. El doble grado reseña que no lo están cursando los diez, a clase «vamos ocho». En septiembre se irá de Erasmus a Francia. «Desde pequeño me gustan mucho los idiomas y el año que empecé la carrera ofertaron el doble grado, por lo que pensé que si hacía Traducción y Turismo tendría más oportunidades laborales», señala este joven de Las Norias de Daza (Almería). Álvaro conoce a Ainhoa de Almería. Él fue quien le animó a venir a Granada. Ainhoa cuenta que comenzó Traducción en Sevilla y se vino en octubre (hace dos años) a Granada. Ahora está contenta de la decisión tomada. Escoger alemán lo argumenta de un modo sencillo: «Pensé, sé inglés y francés. Por qué no alemán?».

«El curso que viene seré la única porque mis compañeros se van de Erasmus» Ainhoa Bedmar | Traducción alemán+Turismo

Tanto Álvaro como Ainhoa están contentos con sus estudios. Les gustaría, fundamentalmente a ella, que se solventaran algunas cuestiones, pero no se arrepiente de haber seguido el consejo de su amigo Álvaro. Ambos pertenecerán a la primera promoción de estos dos dobles grados en la universidad granadina.

Una orla de tres

Ainhoa bromea imaginando cuando dentro de tres años se tengan que hacer la orla: «Seremos tres». Y también lo hace cuando se le pregunta sobre la fiesta de graduación. De momento, en el curso 2019-2020 será la única estudiante de su especialización en la capital granadina porque sus compañeros se van a otro país con el programa de movilidad, aunque no estará sola en clase.

Álvaro Callejón aún no se ha planteado lo de la orla. No sabe si los mezclarán con algunos de los grados a los que pertenecen. Recuerda que en clase nunca están solos los del doble grado. A él eso de tener que cambiar de facultad, dependiendo del trimestre –ha ido tres días a Traducción y dos a Turismo o viceversa le viene bien. «Creía que iba a ser difícil, pero a la larga cambiar de aires a mí me hace bien», destaca. Subraya la mucha gente que le permite conocer.

La Universidad de Granada es muy diversa. La oferta de plazas en cada una de las titulaciones también lo es así como después su desarrollo. Es una de las fortalezas de una institución que cumplirá en 2031 nada menos que 500 años. Los grados con mayor número de plazas en primero son Educación Primaria con 510 y Derecho con 500. En cada curso hay diferentes grupos de tarde y de mañana. Con el paso de los años (segundo, tercero y cuarto la mayoría de títulos) también se van adaptando los grupos al número de aprobados, suspensos y abandonos.

Las orlas que se hacen y han hecho darían para escribir un libro y un reportaje fotográfico (en este caso con el permiso de la ley de protección de datos). Las ha habido y hay multitudinarias, como las dos carreras ya señaladas de Educación Primaria y Derecho –y eso que no todos terminan los estudios ni todos se hacen orla–, y las ha habido que han tenido que juntarse universitarios de varias promociones para poder hacerlas, fue hace años el caso de los estudios de alguna lengua 'minoritaria'.