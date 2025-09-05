Un camino de contratiempos para el grado en IA de la UGR que dura ya casi dos años

La película, serial o libro, cualquiera sirve para definir esta situación, sobre el proceso de verificación del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial ... y el grado en Ingeniería Biomédica para incorporarlos a la oferta académica de la Universidad de Granada (UGR) no tiene fin. Acumula capítulos insólitos y no parece que se vaya a cerrar sin algún apunte más. Incluso puede haber algunas páginas más con acontecimientos inusuales. Mientras todo esto sucede en Granada en Almería, Jaén y Sevilla tienen el visto bueno y comienza el grado en IA este curso 2025-2026.

Son casi dos años de tramitación y demasiados contratiempos. La cronología oficial se remonta a diciembre de 2023 con la aprobación en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad granadina de la propuesta de programación universitaria para el periodo 2025-2028, que fue remitida a la Junta el 29 de ese mismo mes. En febrero de 2024 la institución recibió una primera evaluación de la propuesta por parte de la Dirección General de Coordinación Universitaria, que informaba favorablemente de la inclusión del grado en Ingeniería Biomédica, pero dejaba condicionada la inclusión del grado en IA. Ese escollo se salvó. En mayo de 2024 aparecía en la orden que aprobaba la programación académica.

Solicitud de verificación

En la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la UGR de 27 de septiembre de 2024 se dio un nuevo paso para proceder a la solicitud de verificación de estos títulos (así como los de másteres y doctorado). La formalización ante el Ministerio se registró el 30 del mismo mes. Y, el 25 de octubre, el pleno del Consejo Social de la Universidad granadina emitió también su informe favorable a la implantación.

Y en el primer trimestre de 2025 comenzó el baile, alcanzando su punto álgido el pasado 29 de junio, cuando se dio a conocer que el informe de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), dependiente de la Consejería de Universidad, era desfavorable. El documento estaba fechado el día 25 de junio. El título en IA y el de Ingeniería Biomédica habían sido tumbados. La UGR las semanas anteriores había enviado las subsanaciones que la agencia andaluza de evaluación había reclamado. Ni con esas.

Con los informes negativos, la Universidad granadina anunció que presentaba recurso. Lo haría tanto para el título de IA como Ingeniería Biomédica, que ofertaba conjuntamente con la Universidad de Jaén, campus de Linares. En Granada se peleó y hubo múltiples declaraciones centradas más en el grado en IA. La Universidad jienense tomó la bandera de Ingeniería Biomédica y las críticas por parte de su rector han sido más cuantiosas y con más decibelios. Con apoyo social.

El viernes, día 11 de julio, presentó la Universidad granadina las reclamaciones ante el Consejo de Universidades del Ministerio sobre la resolución desfavorable de Accua. Y una semana después, el 18 de julio, se reunía la Comisión de Reclamaciones de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para decidir «por unanimidad» solicitar a la agencia andaluza, que valorara si se ratificaba en su decisión negativa o consideraba adecuado cambiar de decisión.

La puntilla, en agosto

El 31 de julio, la comisión de reclamaciones de Accua rechazó el recurso de Ingeniería Biomédica y mantuvo en estudio el de IA. El día 5 de agosto tumbó el de IA. La UGR se quedaba, entonces, sin el visto bueno a sus planes de estudio de los dos títulos.

El pasado día 3 de septiembre la Junta informaba en una nota de prensa de que autoriza a la Universidad granadina a volver a verificar los grados de IA y de Ingeniería Biomédica. Mientras se conocía que la Comisión de Reclamaciones de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios, dependiente del Consejo de Universidades, celebrada el martes 2 de septiembre, volvió a revisar los informes desfavorables a que estas universidades puedan implantar los citados grados, emitidos por Accua y, teniendo en consideración los argumentos de las universidades afectadas, decidió no aprobar dichos informes, y los remitió de forma excepcional directamente para su valoración a la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre.

Son las últimas fechas claves, pero aún quedan más de unos títulos que se presentaron como estratégicos para la Universidad granadina y para la capital, la provincia y la región. Unos informes desfavorables que han provocado las reacciones y apoyo a la UGR del tejido empresarial y de las administraciones.