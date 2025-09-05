Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El catedrático Francisco Herrera y el rector de la UGR, Pedro Mercado, tras conocerse el veredicto de Accua. R. I.

Un camino de contratiempos para el grado en IA de la UGR que dura ya casi dos años

El proceso acumula una variedad de capítulos insólitos y no parece que se vaya a cerrar sin algún apunte más en los próximos meses

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:49

La película, serial o libro, cualquiera sirve para definir esta situación, sobre el proceso de verificación del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial ... y el grado en Ingeniería Biomédica para incorporarlos a la oferta académica de la Universidad de Granada (UGR) no tiene fin. Acumula capítulos insólitos y no parece que se vaya a cerrar sin algún apunte más. Incluso puede haber algunas páginas más con acontecimientos inusuales. Mientras todo esto sucede en Granada en Almería, Jaén y Sevilla tienen el visto bueno y comienza el grado en IA este curso 2025-2026.

