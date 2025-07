Blanca Lozano Navarro, estudiante de doctorado de la UGR, galardonada con el Frederic S. Lee Early Career Prize Es estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales y presentó el paper «Institutional Transformations and the New Accumulation Regime (1993–2023): The Spanish Case»

La Association for Heterodox Economics (AHE) organiza una de las principales conferencias internacionales centradas en enfoques heterodoxos de la economía. Esta edición se desarrolló bajo el lema «Global Capitalism and the Challenge of Transitions», e incluyó ponencias y debates sobre transformaciones estructurales, desigualdad, imperialismo, tecnologías situadas en contexto, cambio institucional y perspectivas postcapitalistas, entre otros temas. El evento reunió a investigadores/as de diversas disciplinas alrededor del mundo, fomentando el intercambio crítico y el pensamiento pluralista en economía.

El galardón, que corresponde al mejor artículo cualitativo presentado por un/a investigador/a en etapa inicial, fue entregado en el transcurso de la 27th Annual Conference of the Association for Heterodox Economics (AHE), celebrada en el King's College London, en colaboración con el Department of International Development de la misma universidad.

La distinción fue lograda por la doctoranda Blanca Lozano Navarro, del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, con el paper «Institutional Transformations and the New Accumulation Regime (1993–2023): The Spanish Case», realizado en el contexto de la tesis doctoral, dirigida por el Dr. Fernando López Castellano del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada (FCCEE).