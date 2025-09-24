La Biblioteca Universitaria presenta la exposición 'X Trienal Internacional de Libro de Artista' en el Hospital Real
La muestra se presenta en Granada gracias a la organización local de la profesora Gloria Lapeña Gallego, y cuenta con el apoyo de la Universidad de Granada y diversas instituciones culturales
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:29
La Biblioteca Universitaria del Hospital Real de Granada celebra el jueves 25 de septiembre, a las 18:30 horas, la inauguración de la 10ª Trienal Internacional de Libro de Artista de Vilna.
Organizada por el Circle Bokartas y el Artist's Book Museum Vilnius, y comisariada por el profesor Kęstutis Vasiliūnas (Vilnius Academy of Arts, Lituania), esta Trienal ha celebrado, desde su primera edición en 1997, más de cincuenta exposiciones internacionales, talleres, simposios y conferencias en países como Lituania, Alemania, Austria, Corea del Sur, Japón, Italia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia y Estados Unidos.
La exposición podrá visitarse hasta el 23 de enero de 2026 de lunes a viernes, de 8:30 h. a 20:30 h., en horario ininterrumpido, de acuerdo con el calendario oficial de la Universidad de Granada.
Colaboran:
Vilnius Academy of Arts. Vilna, Lituania.
IAKH: Globus Galerie + Edition Lebensretter. Leipzig, Alemania.
Scuola Internazionale di Grafica. Venecia, Italia.
The Lithuanian National Museum of Art. Vilna, Lituania.
The Plungė Municipal Clock Tower Library. Plungė, Lituania.
Kunst- und Museumsbibliothek. Colonia, Alemania.
Evanston Art Center. Illinois, EE. UU.
Reed Library. State University of New York, Fredonia, EE. UU.
The Morgan Conservatory. Cleveland, EE. UU.
Biblioteca Universitaria del Hospital Real de Granada, España.
