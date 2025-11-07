El Banco de Alimentos de Granada premia a la Universidad de Granada
Le otorga uno de sus 'Premios a la generosidad 2025', que le entregrará el próximo 27 de noviembre en el Colegio Mayor Isabel la Católica
Ideal
Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:35
El Banco de Alimentos de Granada ha concedido a la Universidad de Granada uno de sus Premios a la Generosidad 2025, en reconocimiento al apoyo ... continuado que la institución presta en el ámbito del voluntariado local y, especialmente, en la organización de la Gran Recogida de Alimentos, implicando cada año a toda la comunidad universitaria.
La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 27 de noviembre a las 18:00 horas, en el salón del Colegio Mayor Isabel la Católica, en un acto que celebra la generosidad, entendida como el hábito de dar y compartir sin esperar nada a cambio. Esta es la esencia de la Fundación Banco de Alimentos de Granada y el espíritu que da nombre a estos premios, instaurados en 2005. Desde entonces, han distinguido a personas, empresas e instituciones que contribuyen de manera significativa a la lucha contra la pobreza alimentaria, la protección del medio ambiente y la integración social mediante la inserción sociolaboral.
En esta edición, además de la Universidad de Granada, recibirán el Premio a la Generosidad CajaGranada Fundación, Fundación Caja Rural, Hortoventas y Padres Agustinos Recoletos – Club Deportivo Padre Marcelino.
Asimismo, se otorgarán los Petos de Honor, la máxima distinción para voluntarios que han demostrado una dedicación ejemplar. Este año se reconocerá al grupo de voluntarias responsables de la introducción y consolidación de la Gran Recogida, tras más de ocho años de trabajo incansable.
