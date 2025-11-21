Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Aula del Mar CEI-Mar de la UGR celebra su 10º aniversario en la Facultad de Ciencias

El acto ha servido también para homenajear a todos los directores del centro desde su fundación

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:14

El Aula del Mar CEI-Mar de la UGR cumple una década de vida y lo ha celebrado días atrás en un acto que ha ... tenido lugar en la Facultad Ciencias. En él estuvieron presentes el decano de la facultad, Manuel Pérez Mendoza, el director del aula y coordinador del campus CEI-Mar, Julio de la Rosa, y su coordinadora general y directora científica, Carmen Garrido. El acto sirvió también para homenajear a los antiguos directores del aula, Luis Cruz Pizarro, Pedro M. Sánchez Castillo e Isabel Reche Cañabate, en reconocimiento a su trabajo y dedicación al aula.

