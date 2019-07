La UGR aprueba el máster COSI, el único internacional especializado en la Ciencia y Tecnología del Color La renovación de la etiqueta de excelencia Erasmus Mundus supone una financiación de 3,5 millones de euros durante los próximos 5 años R. I. Martes, 16 julio 2019, 10:57

COSI es el acrónimo del nuevo máster internacional Erasmus+ sobre Ciencia, Tecnología del Color e Imagen Espectral ofertado conjuntamente por la Universidad de Granada (UGR) en España, la Universidad Jean Monnet (UJM) en Saint-Etienne (Francia), la University of Eastern Finland (UEF) en Joensuu (Finlandia), y la Norwegian University of Science and Technology (NTNU) en Gjovik (Noruega).

Ya en 2008, y bajo el acrónimo de CIMET, este mismo consorcio consiguió por primera vez la etiqueta de máster Erasmus Mundus, etiqueta que renovó en 2014 con el nuevo nombre de COSI (Color in Science and Industry) y una propuesta renovada y más enfocada hacia la industria y empresas del sector. Tras más de 10 años de éxito, el nuevo máster Erasmus+ COSI aúna especialización tanto en la Ciencia y Tecnología del Color, como en la Visión Computacional, el Procesado de Imágenes digitales y espectrales, y campos emergentes relacionados con la Fotónica y Optoelectrónica.

Empresas como Microsoft, Technicolor, Olympus, Hewlett-Packard, OCE, Barbieri, entre otras, junto con la participación de universidades socias como Monash University (Malasia), Chulalongkorn University (Tailandia), Toyohashi University of Technology (Japón) KU Leuven (Bélgica) colaboran para formar tanto a estudiantes que quieran enfocar su carrera hacia un perfil investigador previo al Doctorado, como a los que busquen un perfil altamente especializado en línea con lo que las empresas del sector demandan.

El próximo mes de noviembre el máster abrirá el periodo de solicitudes de acceso para la correspondiente promoción del curso 2020-22.