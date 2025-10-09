Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ana Cruz Valdivieso. Ideal

Ana Cruz Valdivieso será la primera directora de la Escuela de Edificación de la UGR

«Es un gran honor y un desafío porque aquí me formé e imparto docencia desde hace 23 años», valora la profesora

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:04

Comenta

Solo ha habido una candidata y será la primera directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada (UGR) ... tras las elecciones del día 21. Es  Ana Mª Cruz Valdivieso, profesora contratada doctora indefinida perteneciente al departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería. Es arquitecta técnica en ejecución de obras por la Universidad granadina, doctora por la Universidad de Alicante, máster en Prevención de Riesgos Laborales y máster universitario en Gestión de la Edificación. Y, cuenta con una gran experiencia en gestión universitaria. Cruz Valdivieso conoce bien su centro en el campus de Fuentenueva y la institución universitaria. Será la primera mujer en ocupar este puesto de dirección en este centro que se ha recuperado en número de estudiantes después de unos años complicados.

