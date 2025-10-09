Ana Cruz Valdivieso será la primera directora de la Escuela de Edificación de la UGR

Solo ha habido una candidata y será la primera directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada (UGR) ... tras las elecciones del día 21. Es Ana Mª Cruz Valdivieso, profesora contratada doctora indefinida perteneciente al departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería. Es arquitecta técnica en ejecución de obras por la Universidad granadina, doctora por la Universidad de Alicante, máster en Prevención de Riesgos Laborales y máster universitario en Gestión de la Edificación. Y, cuenta con una gran experiencia en gestión universitaria. Cruz Valdivieso conoce bien su centro en el campus de Fuentenueva y la institución universitaria. Será la primera mujer en ocupar este puesto de dirección en este centro que se ha recuperado en número de estudiantes después de unos años complicados.

La mesa electoral de la Escuela de Edificación, reunida este 8 de octubre, la proclamó como única candidata. Sustituirá en el cargo a Juan Manuel Santiago Zaragoza ha sido director durante los dos últimos mandatos dejando una importante huella.

«Para mí, es un gran honor y un desafío ser la primera directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada. Esta es la escuela donde me formé y donde imparto docencia desde hace 23 años», valora Cruz Valdivieso en declaraciones a este periódico. Pone en valor, también, que año tras año, aumenta el número de mujeres que inician sus estudios en el campo de la Edificación para convertirse en profesionales. «Esta es una tendencia que la Universidad ha impulsado, y todas las profesionales del sector tenemos la oportunidad de ser un referente para estas estudiantes», subraya.

Afronta el reto poniendo el foco y recordando que «nuestra obligación es formar a nuestro estudiantado para que, una vez graduado, se conviertan en profesionales de reconocido prestigio, dominando aspectos cruciales que demanda la sociedad, como las nuevas tecnologías, los materiales innovadores o la vivienda industrializada».

Tras 15 años de ejercicio profesional como arquitecta técnica se incorporó como docente a la Escuela de Edificación (antigua Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica) donde ha ejercido el cargo de subdirectora de Estudiantes en el equipo de gobierno de los directores, José María Cueto Espinar y Juan Manuel Santiago Zaragoza. Es coordinadora del máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad granadina y directora del Secretariado de Becas y Servicios a Estudiantes del vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria. Ha impulsado el sello de calidad para alojamientos en el equipo de Pedro Mercado, por ejemplo.

Es además, investigadora del grupo de investigación TEP232: Acústica y Diagnóstico de Materiales y Estructuras, donde ha desarrollado proyectos de investigación sobre bambú estructural y madera estructural y miembro de UIMA: Unidad de Investigación de la Madera Estructural de Andalucía donde participa en proyectos como Live Wood for Future: proyecto de mitigación de cambio climático y mejora de la biodiversidad, o Revierte: Proyecto para dinamizar la zona noreste de la provincia de Granada desde la bioeconomía foresta, entre otros proyectos y publicaciones. La UIMA está compuesta por investigadores que han sido los primeros que se han trasladado a la Azucarera de San Isidro.

Cruz Valdivieso se suma al listado de mujeres que ocuparán los puestos de mando de centros de la UGR en los últimos procesos electorales (no habrá en todas las facultades y escuelas). En la Facultad de Farmacia lo hará María Eugenia García Rubiño como decana y en la Facultad de Ciencias de la Salud, María Encarnación Aguilar Ferrándiz.