La UGR acoge la reunión del proyecto ERASMUS +CHINLONE de colaboración con universidades birmanas El objetivo principal es contribuir a la innovación e internacionalización del sistema de Educación Superior de Myanmar para facilitar la transición del país hacia la economía del conocimiento R. I. GRANADA Miércoles, 28 noviembre 2018, 11:53

La UGR acoge la tercera reunión del proyecto CHINLONE, de colaboración con universidades birmanas, del 25 al 29 de noviembre, centrado en el diseño de títulos y de planes de calidad. Se trata de un proyecto ERASMUS + coordinado por la Universidad de Bolonia, cuyo nombre es un acrónimo del nombre del mismo, «Connecting Higher Education Institutions for a New Leadership on National Education», que además es el nombre de un deporte de balón muy practicado en Myanmar.

En este proyecto participan, por parte europea, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Uppsala, el Grupo Coimbra y la Universidad de Granada; y por parte de Myanmar, la Universidad de Dagon, la Universidad de Mandalay, la Universidad de Economía de Yangon, la Universidad de Yangon, la Universidad de Agricultura de Yezin y el Departamento de Educación Superior del Misterio de Educación de Myanmar. El proyecto dio comienzo en 2017 y finaliza en octubre de 2020.

El objetivo principal es contribuir a la innovación e internacionalización del sistema de Educación Superior de Myanmar para facilitar la transición del país hacia la economía del conocimiento. Para alcanzar este objetivo principal, se han establecido los siguientes objetivos secundarios:

1) Modernizar la gestión y administración de las universidades de Myanmar.

2) Fortalecer las capacidades de los docentes de dichas universidades, relacionadas con el diseño de títulos, la enseñanza y la innovación, desde un acercamiento basado en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

3) Implementar o mejorar las Oficinas de Relaciones Internacionales de las universidades de Myanmar.

4) Fortalecer la cooperación entre los países de la UE y Myanmar para el intercambio de conocimiento en todos los niveles académicos.

La reunión de Granada es la tercera que se celebra en el marco de esta colaboración internacional. La primera tuvo lugar en Bolonia en el mes de marzo, a la que asistieron, por parte de la UGR, Artur Schmitt, director de Estrategia Internacional, Redes y Proyectos, y Aurora del Río, directora de la Oficina de Datos, Información y Prospectiva, presentando los planes estratégicos de la Universidad de Granada.

La segunda se celebró en Naypyidaw (capital de Myanmar) el pasado mes de septiembre. En este segundo encuentro, al que asistieron Irene Ortiz, del Dpto. de Edafología y Química Agrícola, y Aurora del Río, se centró en el proceso de Bolonia, del diseño de títulos y de planes de calidad. Además, aprovechando la asistencia de los socios europeos, se organizó un día de trabajo con todas las universidades de Myanmar.