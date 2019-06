Más de 6.100 estudiantes se han matriculado para la selectividad en la UGR Estudiantes repasan sus apuntes antes de entrar a un examen de selectividad el año pasado. / ALFREDO AGUILAR Los exámenes de esta selectividad se desarrollarán los días 11, 12 y 13 de este mes y las notas se publicarán el día 20, fiesta del Corpus ANDREA G. PARRA Granada Jueves, 6 junio 2019, 02:39

Un total de 6.146 estudiantes se han matriculado para hacer la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) en las 24 sedes que examinarán bajo la tutela de la Universidad de Granada (UGR). Es una cifra 'similar' al año pasado. Aún puede variar porque estos son los alumnos matriculados que tendrán que formalizar en los próximos días los pagos. De momento, unos 5.300 se han matriculado en la fase de acceso y en la fase de admisión. Por otra parte, 825 lo han hecho para mejorar la calificación en la convocatoria anterior que se presentaron. Los exámenes de esta selectividad se desarrollarán los días 11, 12 y 13 de este mes de junio.

Juan Luis Benítez Muñoz, director de la Unidad de Orientación Académica y Acceso a la Universidad de la institución universitaria granadina, explicó que entre la corrección y la vigilancia habrá unos doscientos profesores implicados. Habrá docentes de instituto y de Universidad. En relación a la publicación de las notas se ha fijado, en todo el territorio del Distrito Único Andaluz, el día 20, jueves. Día del Corpus, fiesta en Granada (y otros territorios andaluces). El periodo de preinscripción en la carrera deseada se abre el día 21, viernes.

Este año habrá 24 sedes, como es habitual en el territorio de la UGR, que se distribuyen en Granada, Loja, Guadix, Motril, Ugíjar, Baza, Ceuta, Melilla, Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador, Alhucemas y Rabat.

Estos son los números, pero este año antes de comenzar las pruebas en Andalucía se ha abierto un intenso debate, a nivel nacional, sobre la necesidad o no de que una selectividad única, los mismos exámenes en toda España. Desde la Oficina de Gestión de la Comunicación de la institución universitaria granadina, al ser preguntados por este asunto la respuesta es: «La UGR está lógicamente de acuerdo en que cualquier cambio en la PEvAU debe hacerse desde un análisis profundo y con el consenso de todas las partes implicadas, entre las que se encuentra la propia Universidad, claro está».

El tema de 'unificar' la selectividad a nivel estatal se ha puesto encima de la mesa al mismo tiempo que estudiantes de Valencia se han quejado por la «dificultad» del examen de Matemáticas II en la prueba de acceso, que ellos la están haciendo esta semana. Ha habido pronunciamiento del Gobierno central y de la CRUE. El órgano de las universidades españolas «considera que las diferencias que pueda haber en los resultados de la PEvAU no se explican por la mayor o menor dificultad de las evaluaciones (que conviene recordar, suponen solo el 40% de la nota de acceso a la Universidad), sino por otro tipo de condicionantes socioeconómicos».

Advierte que no hay ningún informe académico que sostenga con datos contrastados que hay pruebas más fáciles que otras. «Consideramos que la PEvAU es una prueba de acceso a la universidad que funciona bien y que, por ese motivo, cualquier intento de cambiarla debería hacerse desde el más amplio consenso educativo y tras un riguroso análisis de la realidad», defiende en un comunicado la Conferencia de Rectores de las Universidad españolas.

Complejidad

Un detalle, en 2018 en Andalucía un grupo de alumnos y familiares recogieron firmas, también, en la plataforma change.org pidiendo que se impugnara el examen de Matemáticas II de la prueba de selectividad «por su complejidad y por una errata en una de las preguntas». La organización advirtió del error en el momento del examen a los estudiantes. Al final las notas de aquel examen de Matemáticas II fueron «buenas» en Granada. Y hubo incluso calificaciones por encima del nueve para algunos de los que se quejaron.

La UGR en 2019 es la coordinadora de la PEvAU en Andalucía (cada año es una universidad andaluza). Los exámenes se llevarán a cabo en la comunidad andaluza, Melilla, Ceuta y algunas ciudades de Marruecos, con los mismos horarios, los días 11, 12 y 13 de junio, como se ha indicado, mientras que para la convocatoria extraordinaria se han designado los días 10, 11 y 12 de septiembre.

La selectividad este año incorpora novedades en el horario de inicio de los exámenes y en los descansos. En el primer caso, el inicio de las pruebas se adelanta 30 minutos, de forma que en vez de empezar a las 9.00 comenzará a las 8.30 todos los días –para llamarlos deberán estar antes–. En cuanto a los descansos, los dos establecidos se amplían hasta una hora, de 10.00 a 11.00 horas el primero y de 12.30 a 13.30 el segundo. Anteriormente, el estudiantado disponía de 30 y 45 minutos, respectivamente.

Durante la jornada del día 11, los estudiantes se enfrentarán a tres exámenes comunes. El primero será el de Lengua Castellana y Literatura II; posteriormente será el de Lengua Extranjera (alemán, francés, inglés, italiano y portugués), finalizando la jornada con Historia de España. Esta primera fase se completará con un cuarto examen sobre una materia de modalidad de segundo de Bachillerato, que será elegida libremente por cada alumno y de la que se examinará en uno de los dos días siguientes.

El dilema de una selectividad única en toda España ha salido a la palestra estos días, pero hay otro asunto en torno a las pruebas de acceso que colea desde hace algunos años y que no ha obtenido respuesta: el adelanto de la prueba extraordinaria a julio. La UGR ya ha pedido a la Junta que sea así, que no haya exámenes en septiembre. Está en estudio. Se demanda este cambio para, que entre otras cuestiones, los estudiantes que hacen la convocatoria extraordinaria no pierdan casi un mes de clase en la Universidad. En este tema deben trabajar de forma conjunta la consejería de la que depende la Universidad (Economía) y la de Educación, responsable de bachillerato.