Más de 120 'alumni' de la UGR se dan cita en el Parlamento Europeo

El II Encuentro Alumni UGR se celebrará en el Parlamento Europeo de Bruselas. Será el miércoles 19 de noviembre, a las 18:30 horas, en ... la sala A3G3. El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, presidirá el evento junto a Juan Fernando López Aguilar, alumni de honor de la UGR, eurodiputado y exministro de Justicia del Gobierno de España, quien ejercerá como anfitrión. Más de 120 antiguos estudiantes de la Universidad de Granada se han inscrito a la actividad.

Participarán también el vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación de la UGR, Salvador del Barrio; la vicerrectora de Internacionalización, Inmaculada Marrero; el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria, Juan Luis Benítez; la directora de Alumni UGR, Raquel Fuentes; el director de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad de Granada, Carlos Centeno; y la delegada de Alumni UGR en Bélgica, Lucía Sirera.

El encuentro reunirá a destacados antiguos estudiantes de la UGR, es decir, alumni. Además del propio López Aguilar, estará Juan Ignacio Zoido, actual diputado europeo, quien también fue ministro del Interior del Gobierno de España y alcalde de Sevilla; y el director de Comunicación del Parlamento Europeo, Jesús Carmona. Entre los asistentes, se encontrarán Pedro Martínez Ruano, consejero de Educación de las embajadas de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo; y Catalina de Miguel García, delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas.

Durante el acto se presentará un informe sobre la evolución del Programa Alumni UGR y la nueva Red Social Alumni, creada para facilitar el contacto entre egresados y fortalecer lazos personales y profesionales.

Además, se celebrará una charla-entrevista con cinco egresados, quienes compartirán sus experiencias y vivencias como parte de la comunidad UGR. El evento concluirá con un momento de reencuentro y networking.