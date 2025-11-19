Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Más de 120 'alumni' de la UGR se dan cita en el Parlamento Europeo

Los exministros del Gobierno de España Juan Fernando López Aguilar y Juan Ignacio Zoido, ambos antiguos estudiantes de la Universidad de Granada, participarán en este II Encuentro Alumni

Ideal

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:50

Comenta

El II Encuentro Alumni UGR se celebrará en el Parlamento Europeo de Bruselas. Será el miércoles 19 de noviembre, a las 18:30 horas, en ... la sala A3G3. El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, presidirá el evento junto a Juan Fernando López Aguilar, alumni de honor de la UGR, eurodiputado y exministro de Justicia del Gobierno de España, quien ejercerá como anfitrión. Más de 120 antiguos estudiantes de la Universidad de Granada se han inscrito a la actividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  4. 4

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  6. 6 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  7. 7 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada
  8. 8

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10 La granadina que emociona y conciencia con su ejemplo en La Revuelta de Broncano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más de 120 'alumni' de la UGR se dan cita en el Parlamento Europeo

Más de 120 &#039;alumni&#039; de la UGR se dan cita en el Parlamento Europeo