Los 116 escalones 'rompepiernas' para los estudiantes de Granada Los universitarios sortean la escalinata de Cartuja que une algunos centros de un recinto universitario que es el que agrupa más escaleras en la UGR

Andrea G. Parra Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:07

No es el Tourmalet en los pirineos franceses en el tour. Ni la subida a cualquier pico de Sierra Nevada, que está más cerca. Pero sí un 'rompe piernas' para los universitarios del campus de Cartuja. A pie se atragantan los 116 escalones de subida que hay al lado de la residencia Carlos V, que lleva a la calle que conecta con la Facultad de Odontología, la Facultad de Comunicación y Documentación o la Facultad de Filosofía y Letras. Es un gimnasio al aire libre, ironizan algunos estudiantes, pero también es cierto que son los pocos los que se atreven a subir esa escalinata con diez tramos, unos de doce escalones y otros de once. Aunque el trasiego es constante.

En el edificio que recorre esta escalinata, por su lateral, está también la sede de los comedores universitarios en el campus de Cartuja. Sirven estos escalones de chascarrillo en un recinto con facultades y centros de investigación a los que cada día acuden miles de estudiantes. Están las facultades ya citadas y también Farmacia, Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias Económicas.

Es el campus con más tramos de escaleras y más escalones. La colina que sirve de balcón para ofrecer unas panorámicas maravillosas de la capital, está repleta de escaleras. Para subir a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales hay varios tramos con decenas de escalones. En Farmacia ocurre lo mismo y en Psicología también reinan en sus entradas. Filosofía y Letras tampoco se libra de los peldaños. Ni el nuevo aulario que se proyecta, que está a la espera de nuevos pasos en los trámites burocráticos, también tendrá algún que otro escalón.

Cartuja es el campus con más estudiantes. Los desplazamientos suelen ser en el autobús público y coches particulares, el aparcamiento suele ser un problema en algunos centros. También es un campus recorrido por sus estudiantes que suben y bajan caminando.

En Cartuja también cuenta con instalaciones deportivas la Universidad granadina, cerca del tramo de escalinatas señalado.