Este año toca sufrir, no hace falta ver mucho más de la liga para saberlo. Pero no es cosa del Linares, todos van a vivir ... domingos de fatigas como las que pasó el Real Jaén para ganar en Lebrija en el descuento, como el Lorca cayendo en casa con La Unión, el UCAM dejándose dos puntos en Puente Genil o el Recre ganando por la mínima en Estepona. Y eso solo en la última jornada.

Pedro Díaz le dio dos días de descanso a sus hombres tras ganar en Almería, un partido donde dominaron los rojiblancos pero los mineros tuvieron las tres mejores ocasiones de gol. Un chute anímico para lo que viene esta semana, el sábado a las 18:00 en el Colombino, los mineros vuelven al campo del Recre que aspira a Primera Federación.

«Con Alberto Lasarte lo estuve comentando tras el partido. La gente no es consciente de que, cada domingo, es un partido dificilísimo porque este año la liga del Grupo 4 es una auténtica barbaridad. Todos son muy fuertes. Hay 9 equipos que no se conforman con ascender, sino que además quieren ser campeones de grupo. Vamos a pelear contra todos, aquí está nuestro equipo y este es nuestro Linares», se mostró contundente Pedro.

El Linares no ganó jugando bonito, pero no sufrió en defensa y pudo irse con dos o tres goles a casa. El técnico talaverano puso de una tacada sobre el césped a Harper, Hugo, Talaverón y Caramelo. Eso implicó ceder el centro del campo al Almería B.

«Son chavales jugando en su casa, sabíamos que arriesgan, juegan bien al fútbol. En ese riesgo está el peligro, con los pases filtrados por dentro, si hacíamos un robo. Pero claro, si no tienes mucha gente arriba, es complicado llegar a puerta. Si empiezas jugando atrás y sin delanteros, imposible. Pusimos a toda la gente ofensiva que teníamos, marcamos y, después del gol, fue esperar a tirar una contra para matar», aseguró Díaz.

La estrategia

Metidos en análisis de partido, su idea empezó siendo la de robar en campo rival, pero los rojiblancos estaban muy fluidos. «Empezamos muy bien, apretando arriba. Ellos tienen mucha calidad y dinamismo, nos salieron de la presión y tuvimos que corregirlo para compensar mejor y dejaron de encontrarnos por fuera y por dentro. A partir de ahí, en un robo y una buena jugada bien enlazada llegó el penalti, hicimos el gol y desde ahí sabíamos que ellos iban a arriesgar».

Los minutos pasaron, el Almería no llegó a un área que protegieron bien Becken y Lara, ojo a la posible pareja de centrales titulares porque ha sido la más solvente de este arranque de liga. Los locales no encontraron la forma porque «son un equipo joven, un filial no tiene nada que perder y en ese riesgo estaba el robo y poder contragolpear. Supimos sufrir, supimos trabajar y tener algunas ocasiones para matar el partido. Lo estuvimos buscando en la segunda parte. No pudo ser y sufrimos, pero sin que nos hicieran verdadero peligro».

Mención especial para Manny, que cerró la puerta al mejor jugador de los almerienses: Marciano Sanca, 18 partidos en Primera Federación con el Betis B y 2 partidos en Segunda División con el Alcorcón a sus escasos 21 años. Un extremo que canalizó el ataque de los rojiblancos.

«Sabíamos que Marciano es un jugador muy potente y muy explosivo, juega muy bien al espacio. Así que decidimos que Manny le diera metros, que cuando cogiese el balón le aguantase y le condicionó haber recibido tan pronto la tarjeta amarilla. Durante el partido le han ayudado mucho los compañeros, por eso al final metí a Sierra, para tener un doble lateral izquierdo ahí y que tapasen perfectamente a Marciano. No nos generó ya más peligro por ahí».

Pensando en el Colombino

Mañana empiezan a preparar el encuentro en el Colombino con otro color de cara. El Linares ya está sexto, empatado con el Águilas en zona de fase de ascenso, así que Díaz volverá a la carga con sus hombres «muy contento con el trabajo del grupo y con 3 puntos que nos vienen muy bien, porque ya son tres semanas sin perder, dos empates y una victoria».

Además, una primera victoria de la campaña que «nos viene muy bien, porque ya habíamos merecido ganar antes, el día del Águilas. Además, hacerlo ampliamente, al final nos empataron en un error nuestro y este triunfo afianza más el trabajo que hacemos cada semana. Hay partidos en los que toca sufrir y el equipo supo hacerlo en Almería».

¿Repetirá el rombo ofensivo con los mejores atacantes de inicio en Huelva? A priori es otro partido donde el rival querrá dominar y el Linares puede salir bien a la contra, pero Pedro recuerda que a él también le gusta proponer.

«Todo depende de lo que quieras buscar, o te tapas la cabeza o te tapas los pies. Somos un equipo que arriesga y se expone siempre. Vamos al campo del Estepona y somos los que llevamos el peso del partido, el año pasado igual, y al final ese riesgo hay veces que te acaba penalizando. En Almería fue un partido práctico fuera de casa, tres puntos es perfecto, en Huelva lo prepararemos en base a cómo nos va a jugar el rival y cómo hacerle daño», añadió Pedro Díaz.