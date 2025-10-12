Primera y justa derrota del Linares Deportivo

Algún día iba a llegar la primera derrota de este curso para el Linares. Fue merecida, en este caso, porque en la primera parte solo ... hubo un equipo, y fue el local. Los mineros mejoraron tras el descanso, empataron y hasta pudieron darle la vuelta al partido, pero la inspiración solo duró veinte minutos y, al final, Barrios acabó evitando que se volvieran con una goleada.

Los mineros nunca han ganado al Unión en su campo; las tres visitas anteriores se saldaron con un empate y dos derrotas –que ya son tres–. Hay que recordar, no obstante, que ahora el club, a medio camino entre Murcia y Málaga, está en transición tras la fusión con el Malacitano. Este año les tocó jugar en Totana, con escaso ambiente en la grada y alguna camiseta del Linares.

UNIÓN MALACITANO Adrián Fernández, Roan, Guille Bernabéu, Armando (Ekhiotz, min. 70), Francis Ferrón (Cevallos, min. 65), Jaime Santos, Márquez (Mena, min. 70), Karim (Pérez, min. 65), Mario Gómez (Diego, min. 86), Montejano y Raigal. 3 - 1 LINARES DEPORTIVO Barrios, Luis Aguado (Lara, min. 46), Rafael, Becken, Sierra (Michael, min. 77), João Paulo, Hugo Aranda (García, min. 64), Talaverón (Menudo, min. 77), Hugo Díaz, David Velázquez (Fuentes, min. 63) y Jack Harper. Goles 1-0: Min. 5, Francis Ferrón. 1-1: Min 59, Hugo Díaz. 2-1: Min. 78, Bernabéu. 3-1: Min. 86, Miguel Pérez.

Árbitro Eduardo González. Asistido en bandas por Jorge Hernández y Nauzet Jesús Rizo. Mostró cartulina amarilla a Márquez, Karim, Mario y al técnico José Miguel Campos. Por los visitantes fueron amonestados Sierra, Rafael, Talaverón y Aranda.

Incidencias Partido correspondiente a la sexta jornada de liga regular en el Grupo 4 de Segunda Federación, disputado en el Estadio Municipal Juan Cayuela de la localizar murciana de Totana. Unos 600 espectadores, presencia de azulillos en la grada. Un espectador perdió el conocimiento y tuvo que ser atendido en el descuento por los servicios médicos.

Pedro Díaz no arriesgó con Manny, Caramelo y Víctor López, que estaban tocados, así que volvieron al once Aguado, Velázquez y Sierra. La novedad fue la suplencia de Fran Lara; volvió Rafael junto a Becken, y no sorprendió ver a Hugo Aranda de compañero de João Paulo en el mediocampo.

No le salieron bien las rotaciones a Pedro esta semana. Solo habían pasado cinco minutos de partido cuando Raigal superó a Sierra por la derecha, centró al área para Karim El Kounni y Rafael dejó rematar sin oposición al delantero exazulillo Francis Ferrón, que cabeceó a palo cambiado, con dirección a la escuadra. Fue imposible para Barrios.

Por la banda contraria también lo intentó el equipo malagueño-murciano. David Márquez encontró espacio ante Aguado y, por los costados, fue llegando el peligro de los locales. En el minuto 23 la tuvo Karim desde la derecha y estrelló su disparo en el lateral de la red. Más clara la tuvo, a la media hora, Jaime Santos, que no llegó por centímetros a empujar un pase de la muerte desde la derecha.

El Linares, en ese comienzo de partido, fue un coladero por los costados y Ferrón desquició a los centrales. Arriba, el equipo buscaba una presión alta para recuperar, pero el Unión salía de ella sin dudas. Eso en defensa, porque en ataque se mostró romo el conjunto minero. Un centro-chut de Velázquez, que atajó el meta sin problemas, fue lo más destacado de la primera media hora.

Después se entonó un poco más el Linares, pero la defensa malacitana siempre llegaba antes al repliegue y al corte, sin dejar espacios para correr con ventaja. De falta directa lo intentó Hugo Díaz, pero el balón se le fue por encima del travesaño. Con eso, y poco más, se llegó al descanso.

Segunda parte

El enfado de Pedro Díaz era notable y lógico con sus hombres: no estaban cumpliendo ni el plan A ni el plan B que citó en la previa. El campo no era una alfombra, pero no llovía y se podía jugar. El conjunto local lo había hecho en la primera parte, y ahora le tocaba hacerlo al Linares para remontar el marcador.

Entró Lara y la imagen fue distinta. Los mineros fueron ganando peso en el partido, recuperando balones, marcando la posesión y haciendo daño por banda a los malacitanos, combinando cerca del área y siendo más intensos en defensa. Era otro partido.

Como consecuencia de ese cambio de cara, llegó el empate en el minuto 59. Centro de Talaverón, Harper amagó dos veces con el disparo en el área y, cuando ejecutó, la pelota le acabó cayendo a Hugo Díaz en el área pequeña. El de Almodóvar no desperdició la ocasión de fusilar al meta.

Se quedó noqueado el conjunto de José Miguel Campos y pudo llegar la remontada en la siguiente acción, con un remate en el área de Talaverón que se marchó fuera y con una doble ocasión posterior que salvó el portero de forma consecutiva, mientras Harper se lamentaba.

Pedro Díaz sacó del campo a Aranda y Velázquez, y metió más creatividad en el centro con Isra García y Alberto Fuentes. El Unión siguió sin acercarse al área de Barrios, mientras Harper volvió a poner a prueba al portero Adrián Fernández.

Campos reaccionó y retiró a Ferrón, Armando, Márquez y Karim, dando entrada a Ekhiotz y Mena. El equipo comenzó a carburar de nuevo. Guille Bernabéu lo intentó desde fuera del área y Barrios despejó. Pedro respondió dando entrada a Menudo y Corpas, y quitó a Talaverón y Sierra.

El partido entró en una fase de intercambio de golpes, hasta que, en un saque de esquina, sorprendieron a los mineros y Bernabéu marcó el 2-1. Un gol que descolocó al Linares. Pudo llegar el tercero con una acción de Ekhiotz en la que el balón se le escapó a Barrios y acabó tocando en Becken para evitar el tanto. Más clara fue la que tuvo después Rafa de Vicente, que, solo ante Barrios, la mandó fuera.

Y en un balón colgado que los centrales azulillos no acertaron a despejar, la pelota le cayó a Miguel Pérez, que fusiló por abajo para hacer el 3-1 en el minuto 86. Pudo llegar el cuarto en la siguiente jugada: mano a mano de Bernabéu que salvó el portero linarense. Se añadieron seis minutos de prolongación, en los que Barrios salvó dos goles más de Raigal y Cevallos.