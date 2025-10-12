Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un lance del encuentro. Linares Deportivo
Linares Deportivo

Primera y justa derrota del Linares Deportivo

Los mineros no existieron en la primera parte, despertaron tras el descanso y empataron, pero Barrios acabó evitando la goleada

Ángel Mendoza

Linares

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:56

Algún día iba a llegar la primera derrota de este curso para el Linares. Fue merecida, en este caso, porque en la primera parte solo ... hubo un equipo, y fue el local. Los mineros mejoraron tras el descanso, empataron y hasta pudieron darle la vuelta al partido, pero la inspiración solo duró veinte minutos y, al final, Barrios acabó evitando que se volvieran con una goleada.

