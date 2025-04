Pedro Díaz: «Estoy a la espera de que acabe la temporada y decida el club»

La plantilla azulilla le dice adiós a Linarejos por esta temporada, salvo sorpresón y carambola de última hora. La lógica y la estadística dicen que ... mañana se echa el telón de la temporada en Linares y quién sabe si será también el adiós para dos azulillos tan queridos como el técnico Pedro Díaz y el delantero Hugo Díaz, sin contrato para el próximo curso.

El técnico pasó por la sala de prensa para comentar que esta semana se ha vivido en el vestuario «con distinta concentración y con más tensión, ves que se acerca el final y que tenemos una posibilidad remota que queremos apurar. Eso pasa por ganar los dos partidos y estamos muy mentalizados en conseguirlo».

Es un hombre optimista y mantiene que «las matemáticas icen que hay posibilidades, pero no dependemos de nosotros. Debemos ganar dos partidos y ver qué hacen otros equipos, Yo he visto pasar mil cosas en el fútbol, he vivido cosas rocambolescas y tienes que estar preparado para coger esa plaza, si te llega. Vamos concentrados en ganar el partido de cada semana, es lo que vengo haciendo desde que llegué».

El Linares de la segunda vuelta con Pedro Díaz solo ha pedido tres partidos, justo los que le dejaron casi sin opciones de ascenso, las tres consecutivas que llegaron ante UCAM Murcia (2-0), Estepona (1-2) y Juventud de Torremolinos (2-1).

Quitando ese bache, los números del Linares con Pedro Díaz son los de un equipo que pelea por el ascenso directo con 7 victorias y 5 empates, 26 puntos a falta de dos partidos. En esta misma situación en la primera vuelta estaba el entonces tercero, Juventud de Torremolinos. El UCAM era líder con 29 puntos.

No han hablado con nadie

A la afición le preocupa que todavía no se haya sentado la dirección del club con Cristian Sanz para empezar a planificar la próxima temporada y que a Pedro Díaz no le hayan ofrecido la merecida renovación. Los equipos en la situación del Linares suelen adelantarse al mercado.

Desde el área de Comunicación informaron a IDEAL que no habrá declaraciones a la prensa de Luis Vera (presidente) o Miguel Hita (gerente) hasta que no acabe la temporada y toque hacer valoraciones. Por lo que el rumor de la no continuidad de Pedro, por mucho que duela en Linarejos, se alimenta con el paso de los días.

Al preguntarle al míster en la sala de prensa, respondió que «de mi situación todavía no se sabe nada. Estoy a la espera de que acabe la temporada y veremos qué decide el club».

Así que Pedro Díaz vivirá el encuentro como un segundo adiós de Linarejos y «espero que sea una despedida bonita porque, desde que llegué, he vivido siempre momentos bonitos en Linares. En mi época como futbolista ocurrió y como entrenador estoy contento de la segunda vuelta que hemos hecho».

Su llegada sirvió para salvar al equipo y reconducir una situación de emergencia, el Linares solo había ganado un partido de los diez últimos en la primera vuelta y casi encadenó seis derrotas consecutivas. Todo eso cambió y, aunque no ha podido todavía recuperar la plaza de 'play off' que se perdió a mitad de la primera vuelta, Pedro está contento con lo que ha conseguido.

Respecto a sus méritos para renovar, el técnico talaverano dijo que «los números están ahí y no se puede decir nada contra eso. Sí que podríamos haber hecho más, siempre se puede, pero los números son buenos y espero un buen recibimiento de la afición. Les necesitamos para ganar el partido e ir a Chapín con opciones de pelear por hacer algo».

Ese partido puede ser la última bala para ambos conjuntos, si los resultados de este fin de semana son benévolos para los mineros. Además, podría estar en juego la plaza de Copa del Rey, por lo que en Linarejos confían en que no sea una salida de trámite.

«Puede ser un partido donde los dos nos juguemos algo. De hecho, ya nos hemos ganado el derecho de no estar peleando por no descender. Yo no me quiero ver en la piel ahora mismo del San Fernando, Cádiz B o Villanovense. Tenemos los deberes hechos, hay una posibilidad lejana, pero bonita, así que vamos a por ella», añadió Pedro Díaz.

El choque ante el Villanovense es el domingo a las 12 de la mañana. Rubén del Valle, Juanjo Mateo y Michael son las bajas mineras para este encuentro.