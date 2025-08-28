Luis Vera: «Queremos recuperar la plaza en Primera RFEF lo antes posible»

Segunda temporada del Linares Deportivo en Segunda Federación y segundo curso de Luis Vera Jiménez como cabeza visible de la dirección del club. Tras un ... primer año complicado, por los altibajos deportivos y la llegada de una nueva dirección a una entidad que sigue cambiando internamente en su gestión. El empresario ya se siente más cómodo en su rol de presidente y se muestra ilusionado por la campaña que se abre.

«Ahora estoy bastante más tranquilo, he pasado un periodo de aprendizaje, he visto lo bueno y lo malo, sé en qué se puede mejorar. Este segundo año de gestión será mejor y sigue siendo un honor estar en el rol de presidente del Consejo de Administración», expuso en sus primeras palabras al preguntarle por la temporada que se abre en la faceta personal.

En la deportiva, se nota que este verano ya había trabajo hecho desde atrás. Nada que ver con el anterior, una plantilla con puestos doblados, un entrenador renovado con tiempo para planificar, continuidad en la dirección deportiva y hasta un desembolso en la partida para la plantilla mayor que el verano de 2024.

Reconoció Vera que «este año vamos con más tiempo, a 14 de julio ya estaba toda la plantilla cerrada y Pedro Díaz ha tenido un mes y medio para preparar el debut en liga de la semana que viene. Vamos muy bien, se reforzó el equipo a lo grande con gente de garantías y lo hemos visto en la pretemporada. Pedro le va a sacar lo máximo a cada jugador».

Últinos días

No se descarta incluso algún cambio más en el plantel hasta que se cierre el plazo de fichajes a final de mes, aunque es extraño que el Linares no haya firmado al central Josema Gómez, que se había ofrecido para volver a Linarejos tras su periplo en el Nàstic de Tarragona y Hércules, pero ha recalado finalmente en el Yeclano.

Quizá sea decisión del 'staff' técnico, quizá sus 33 años, o quizá que no es otro central , por lo que el Linares podría negociar la salida de un jugador actual y prefiera esperar a algo más determinante. Fichas libres no hay, pero el presidente dejó claro que «siempre tenemos la orden en la dirección deportiva de, si hay un jugador que interese y merezca la pena porque mejore mucho lo que hay, adelante por nuestra parte».

El presupuesto en plantilla de este año es algo mayor al del curso pasado porque «zanjamos algunas deudas que había pendientes y hemos podido hacer un presupuesto más equilibrado. Es dar un paso adelante, aunque sabemos que esta categoría genera déficit, pero no podemos jugárnosla. Iremos a pérdidas, pero aspirando a todo».

Esa es la clave, porque con este equipo y con Pedro Díaz sí que se puede construir un proyecto sólido a largo plazo para «conseguir lo que queremos, recuperar la plaza en Primera Federación lo antes posible. Creo que no se ha valorado lo suficiente dónde estuvimos todos esos años, la Segunda Federación ha sido un golpe de realidad y por suerte supimos amortiguarlo a tiempo».

Destacó que la afición minera puede estar tranquila porque «otros clubes como San Fernando, Linense o Recreativo de Granada no pudieron frenar la caída. Nosotros nos hemos recuperado de aquel descenso y ya estamos pensando en volver».

Pretemporada ilusionante

Lo cierto es que la pretemporada da para ser optimista. Especialmente en casa y contra equipos de Segunda División y Primera Federación, el Linares de Pedro Díaz ha ganado los dos envites y dejó imagen de equipo que va a ser muy complicado para cualquier rival.

«Se ve la diferencia con el año pasado, llevamos 5 victorias y solo una derrota, pero sobre todo destaco que supimos ganar al Albacete cuando llevábamos solo una semana entrenando, y recientemente al Antequera», en ambos el Linares Deportivo se impuso por la mínima.

Queda el último amistoso, este sábado en Puertollano, después empieza lo grande y Luis Vera está seguro que el equipo va a seguir creciendo con el paso de las semanas hasta alcanzar su verdadero nivel.

«Somos un equipo sólido, que muestra oficio, con fallos normales que se deben corregir, pero veo la seriedad con la que trabajan y Pedro tendrá una plantilla amplia para que compitamos con garantías cuando a mitad de liga lleguen lesiones o sanciones. Este año llegaremos mejor a esas fases de la competición», añadió el presidente.