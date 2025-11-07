Luis Vera: «Tienen una espina clavada con nosotros que quieren sacarse el domingo»

Para Luis Vera es su primer derbi y, claro, no es lo mismo estar en la grada que vivir una semana tan intensa como la ... actual. Está siendo un carrusel de emociones este año para el presidente, que el domingo pasado le dio la enhorabuena a su yerno, Pedro Peña, por debutar con el primer equipo en el partido contra el Xerez CD. La afición lo agradeció y el centrocampista de la cantera cumplió en el césped.

Ahora queda por ver si debuta también Pedro en un derbi de mayores, eso ya depende del otro Pedro (Díaz), lo que depende de Luis Vera es estar presente para los actos institucionales «y estoy viviéndolo con mucha ilusión porque siempre vi los derbis como aficionado, luego como patrocinador, pero esto de estar dentro del club es otra cosa. Se respira derbi en cada ladrillo».

Radio, prensa y televisión quieren conocer la opinión del presidente en la vuelta del Linares a La Victoria «y no para de sonar el teléfono. Tengo la suerte de que Tania me gestiona las horas en la agenda para poder cumplir con la prensa y con mi empresa, cuadrarlo todo para que nadie se enfade. Lo que tengo es ganas de estar el domingo en el campo».

Se muestra muy animado Luis, confiado se podría decir. Sabe que el Real Jaén viene con mejor dinámica y que es el Linares quien más necesita los puntos «pero aquí puede pasar de todo. La táctica influye, pero especialmente las ganas con las que cada jugador salga a competir para que la balanza se iguale. Además, me cuentan que vamos a tener un lleno en el campo y eso es una motivación para cualquier jugador. Espero un partidazo».

De momento, ya se han vendido más de 300 entradas de forma anticipada para las peñas y aficionados que van a la zona visitante acotada «y luego están las personas que lo van a ver en la misma grada de la afición local. Al final calculo que habrá entre 350 y 500 personas de Linares, cada uno desde la zona que más le guste vivirlo. La Victoria se va a llenar».

Además, el Linares sabe que no puede devolverle el espacio a la hinchada blanca para el primer fin de semana de marzo, cuando se juegue el partido de vuelta, «y es una pena que nosotros no podamos llenar también Linarejos con 10.000 personas. Raúl Caro se comprometió a suplir desde el ayuntamiento ese lucro cesante por las taquillas que vamos a perder en partidos como el derbi, Recreativo de Huelva o Xerez. Confiamos en que ese compromiso se materialice, necesitamos esas taquillas, y también que pronto veamos las obras en velocidad de crucero para que se cumplan los plazos».

Amigos y rivales

El caso es que las directivas de Linares y Jaén se llevan muy bien, porque ya se conocían de antes. Lo del fútbol ha sido una coincidencia y eso ayuda a que esta vez, por primera vez, se pueda decir que los dos clubes estandartes del fútbol jienense intentan ir realmente de la mano.

«Nos llevamos muy bien, somos empresarios de la zona y nos conocemos de hace mucho tiempo, coincidimos en varios proyectos y este ha sido sin duda el más bonito de ellos, porque el fútbol es una pasión. Hablamos mucho, consideramos que debemos ir los dos clubes unidos a hablar con las administraciones y pedir las ayudas, mejor que hacer la guerra solos. Luego tendremos la rivalidad deportiva, la institucional, pero somos clubes hermanos de la provincia y las directivas somos amigos», presume el presidente minero.

Eso no quita que no haya pique sano. El Real Jaén tiene la herida de haber estado en un pozo los últimos cinco años, mientras el Linares gozaba de las mieles de este deporte en Primera Federación. Ahora las fuerzas se han igualado y Vera sabe que en Jaén le tienen ganas al Linares.

«En ese ascenso a Segunda B hubo un punto de inflexión. Son momentos que te marcan en el fútbol, el presidente del Torremolinos me dijo que, tras el 0-2 contra nosotros, empezaron una trayectoria ascendente que no paró hasta que ascendieron a Primera RFEF. Hace cinco años el Jaén nos ganó, pero ascendimos nosotros, ellos entraron en una etapa complicada y ahora tienen una espina clavada que quieren sacarse el domingo y… Vamos a intentar clavarla un poco más», sonríe con picardía diciendo estas palabras, porque sabe que tiene confianza con la cúpula blanca como para hacerlo.

«Siempre nos estamos picando, desde la deportividad, sin perder la rivalidad. Ahora estamos haciendo entrevistas conjuntas. Igual que nosotros tenemos nervios por el partido, hablé con Fran Anera y ellos también los tienen. Sobre todo, porque es el primer derbi que organizan y quieren que todo salga bien, que no haya episodios violentos entre aficiones. Luego, en lo deportivo, sí que les veo con confianza y solvencia por los resultados que han obtenido», añadió Vera.

Las directivas comerán el viernes en un acto institucional «que servirá para liberar tensión de la semana laboral, darnos un poco de espacio para hablar de todo antes del partido. Ellos y nosotros somos compañeros de viaje, personas que nos apreciamos y queremos ver ganar a nuestro equipo. Un derbi es un partido especial, son tres puntos que valen como seis, sobre todo si te ayudan a romper una mala racha. Así que espero ganar y recordárselo de vez en cuando».

Luis Vera nunca ha estado nervioso por la situación del equipo con las tres derrotas seguidas y aprovechó para desmentir los rumores de un posible cambio en el banquillo si perdían también contra el Xerez Deportivo.

«El puesto de Pedro Díaz no ha peligrado nunca –aseveró–, confío al máximo en él y lo que quiero es que los resultados salgan adelante y continúe con nosotros mucho tiempo. Quiero que se solidifique su proyecto y asumimos que puede haber una mala racha, no que sean las ocho jornadas del año pasado cuando cesamos a Milla, pero por mi parte el domingo se cortó la racha con el empate ante el Xerez y en La Victoria confío en que podamos certificarlo», se mostró optimista.

El propio presidente reconoce que errores como el mal despeje de Rafa que costó el primer gol de Moussa, o el disparo desde 40 metros raso que se comió Diego Barrios, no son achacables a Pedro Díaz y «con los jugadores no he hablado porque de eso se encarga Christian, pero sé que están jodidos porque son dos personas muy competitivas y exigentes con ellos mismos. Como presidente debo transmitir tranquilidad, les sobra calidad y fuerza como para olvidarlo y hacer un gran partido esta semana».