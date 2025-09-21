Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores azulillos celebran el triunfo en el vestuario. Linares Deportivo
Fútbol

El Linares tira de oficio para ganar en Almería

Jack Harper marcó de penalti a la media hora y a los mineros les faltó puntería para matar en la segunda parte a un filial que jugó mejor fútbol (0-1)

ÁNGEL MENDOZA

LINARES

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:02

Últimamente se usa mucho en redes sociales la expresión: «Pueden cuestionar mis métodos, pero no mis resultados». Y esa afirmación le viene como anillo al ... dedo al Linares de Pedro Díaz en este arranque de temporada. Ya son tres jornadas sin perder, primera victoria conseguida y con el valor extra de lograrla fuera de casa ante un rival directo por la zona noble de la tabla. Los mineros no jugaron bien, el centro del campo no carburó, pero frenaron la calidad ofensiva del Almería B y tiraron de oficio para rentabilizar un gol de penalti.

