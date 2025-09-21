El Linares tira de oficio para ganar en Almería

Últimamente se usa mucho en redes sociales la expresión: «Pueden cuestionar mis métodos, pero no mis resultados». Y esa afirmación le viene como anillo al ... dedo al Linares de Pedro Díaz en este arranque de temporada. Ya son tres jornadas sin perder, primera victoria conseguida y con el valor extra de lograrla fuera de casa ante un rival directo por la zona noble de la tabla. Los mineros no jugaron bien, el centro del campo no carburó, pero frenaron la calidad ofensiva del Almería B y tiraron de oficio para rentabilizar un gol de penalti.

A destacar y con nota el trabajo de Manny para frenar a Marciano, un extremo derecho habilidoso por el que vino casi todo el peligro de los hombres de Lasarte. Mención especial para João Paulo y su trabajo de contención en el centro del campo. Sobresaliente para Fran Lara en el eje de la defensa, el Linares ha recuperado al de Montoro para la causa y estuvo sensacional junto a Becken.

Quien pensara que Pedro Díaz no iba a mantener el tridente ofensivo fuera de casa, no solo se equivocó, sino que además añadió un puñal más. Toda la carne ofensiva en el asador desde el minuto 1 con Harper en punta, Hugo Díaz por detrás, Caramelo en una banda y Talaverón en la otra. Normal que el partido acabase sin delanteros en los mineros, pues Pedro los agotó a todos de salida.

Fallo en el tiro a puerta

Primeros compases de tanteo, acercamientos tímidos, lo mejor fue un cabezazo de Harper a servicio de Víctor López, que no vio puerta. El Almería B empezó a explotar la banda del guineano Marciano Sanca para jugarse acciones individuales con Manny, que fue frenándole hasta que en el minuto 26 vio cartulina amarilla. Eso le iba a condicionar, así que la orden desde el banquillo fue que Caramelo y Fuentes fuesen a ayudar a Manny para que nunca fuese superada esa banda. No lo fue.

En la siguiente acción llegó el penalti. Una acción de inexperiencia, del ímpetu de la juventud. Tras un saque de banda, Fuentes recibió para controlar justo al borde del área grande, pero dentro de ella. El almeriense Marsu levantó la pierna para disputar la pelota, quizá sin darse cuenta de que estaba Fuentes dentro del área, e impactó con su pierna en el tobillo izquierdo del azulillo. Lo ejecutó Jack Harper, fuerte y abajo, a la izquierda del meta Jesús López, que adivinó la trayectoria, rozó la bola, pero no llegó a tiempo para despejar.

Media hora de partido y el Linares ya estaba por delante. A partir de ese momento, el balón lo tuvieron más los rojiblancos, pero sin generar verdadero peligro sobre la portería de Barrios. Becken y Lara estuvieron imperiales en la zaga y los minutos pasaron hasta que llegó el descanso.

La segunda parte tocó sufrir. No había centro del campo, bueno, estaba el del Almería B, porque el Linares no consiguió hilvanar buenas jugadas cuando recuperaba la pelota. O el balón iba atrás para hacer correr el crono, o lo jugaban despacio y dejaban recomponerse en defensa a los locales, o directamente volvían a perder la posesión ante la presión de los pupilos de Lasarte.

El Linares no jugaba a nada, pero no sufría y, de paso, cuando pillaban descolocados a los rojiblancos por intentar irse con todo a por el empate, el 0-2 parecía más cerca que el 1-1. La tuvo Hugo Díaz rozando la hora en el crono con un servicio lateral que remató fuera. También lo intentó Fuentes desde el balcón de la frontal y el balón se fue a las manos de Jesús López.

Empezaron los cambios y Pedro Díaz fue acumulando cada vez más gente en el medio, sacando a los de arriba. Talaverón y Caramelo se fueron por Velázquez y Álvaro Sierra, que reforzó la labor de Manny frenando a un incansable Marciano Sanca, ahora con doble lateral para superar. Después se fueron Hugo, Harper y Fuentes por Aranda, Menudo y Michael.

La afición sufrió

Menudo intentó darle otro aire al equipo en el medio, pero estaba el equipo roto y no encontró pases entre líneas. Muy destacable Aranda imponiendo su físico en esa zona. Michael se recuperó para la batalla, aunque se le vio falto de chispa. Y aunque el Almería B colgaba balones de todos los colores, Diego Barrios no tuvo ninguna intervención de mérito.

Los linarenses desplazados sufrieron, pero el equipo en el campo se veía cómodo en ese rol y tuvo otra acción para matar el partido cuando Velázquez se quedó solo delante del portero local, buscó regatearle, pero Jesús López le aguantó bien y alargó los nervios en la parroquia minera hasta que se cumplieron los 6 de descuento.

Con esta victoria, los azulillos ya suman 5 puntos, el equipo gana en seguridad defensiva, se mete en el grupo de los equipos de arriba y, al final, en el fútbol, lo que más importa es el resultado. Si el Linares gana fuera de casa sin jugar bien, la clasificación solo valorará lo primero a final de curso.