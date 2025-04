El Linares quiere adelantar al Almería B ganando en La Línea

Máxima concentración en el Linares Deportivo para la visita al Ciudad de la Línea a las 12:00 de este domingo. Al cierre de esta ... edición, el Almería B había caído por 3-0 en Torremolinos, es el equipo que está justo por encima de los mineros con dos puntos más y este domingo pueden adelantarles; y también estaba en juego el duelo entre Estepona y San Fernando.

Puede ser un día de júbilo para los de Pedro Díaz, ganar fuera de casa, mantener la línea positiva, revivir la esperanza del ascenso y adelantar a uno (o dos) rivales directos en la tabla para quedarse en la pelea final con Xerez CD en la última jornada. Todo eso puede pasar si los mineros ganan hoy.

Sin embargo, cumpliendo su objetivo, el conjunto azulillo podría mandar a Tercera Federación al club gaditano, que entrena en las últimas semanas Romerito. El exjugador y exentrenador del Linares dijo en la previa que «el Linares está bien trabajado por Pedro Díaz, excompañero mío y al que conozco de otros años en Talavera. Siempre hace buen trabajo, así que hemos planteado el partido sabiendo dónde son fuertes y débiles. Llevamos cuatro partidos sin hacer goles y esta es la última bala que nos queda».

El ahora entrenador de La Balona considera que la clasificación no les hace justicia y pueden darle una sorpresa al Linares como lleguen confiados: «No nos domina ningún equipo, tenemos que ser un equipo incómodo, pero el problema es que no metemos goles y que no podemos encajar goles que luego nos cuesta un mundo remontar. Alguna vez se tiene que romper esto», dijo.

Por el otro lado, Romerito quiere amargarle la tarde a su amigo y para eso han preparado el encuentro a conciencia, desmenuzando cada detalle de este Linares para tejer una tela de araña que haga a los mineros naufragar en La Línea.

«Nosotros vamos a intentar que el Linares no se meta en 'play off', porque Pedro llegó en el mercado de invierno, reforzó y he visto muchas veces los vídeos. No dejamos nada al aire de lo que se van encontrar en el partido, cómo te presionan, cómo presionar, Hugo Díaz qué es lo que hace, hacemos informes individuales y eso es trabajo de toda la semana. Pedro no ha cambiado el 4-3-3 desde que llegó y sabemos cómo presionan en zona alta. Eso lo hemos entrenado», añadió Romerito.

Malestar con el arbitraje

La elección del almeriense Francisco Fernández Cintas para un partido de alto voltaje como el del domingo no ha hecho más que alimentar la desconfianza de la afición albinegra hacia las designaciones arbitrales. En juego está la permanencia de un club centenario y les toca un colegiado cuya presencia ha generado malestar en tierras gaditanas.

La Balona, ya diezmada por cuatro sanciones clave (Chica, Fuentes, Tena y Martínez), no solo afrontará al Linares Deportivo, sino también el peso de una historia reciente de desencuentros con un árbitro que, por su pasado, difícilmente podrá escapar a la lupa del entorno. El desafío será deportivo y también emocional.

El último capítulo de desencuentros entre Fernández Cintas y la Balona tuvo lugar en febrero de 2024, en el Muñoz Pérez de Estepona, en un duelo correspondiente a la jornada 23 del actual campeonato. Aquel encuentro terminó 1-1, pero quedó marcado por un gol anulado a Aridane Santana que, a la luz de las imágenes, debió subir al marcador. El delantero canario aprovechó un error del portero Razak, exazulillo, para empujar el balón a la red, pero el árbitro señaló falta antes de que el balón cruzara la línea. La televisión mostró que no la falta señalada fue demasiado rigurosa.

Otras controversias

Y esa no fue la primera vez que Fernández Cintas generó controversia con la Balona. En octubre de 2018, durante un Balona-Sevilla Atlético disputado con parte del estadio clausurado, el árbitro acabó expulsando a dos jugadores, Kibamba durante el encuentro y el portero David Pinto a la conclusión.

También hubo polémica con La Balona en 2019, en el Nuevo Colombino de Huelva, con el Recreativo como rival. Fernández Cintas señaló un penalti discutible a favor de los locales y anuló un posible tanto de la Balona por fuera de juego.

Este domingo la grada lo mirará con lupa y los jugadores saben que no pueden excederse, o les saldrá caro.