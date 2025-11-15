El Linares prepara un partido incómodo para ahogar el talento del filial malagueño

Le ha cambiado un poco la cara a Pedro Díaz, se le nota, como a toda la plantilla. Ganar es la medicina del fútbol y ... hacerlo en casa del eterno rival, otra vez, cinco años después, pues hace que te olvides de eso que la prensa venía llamando mala racha y que ya se ve lejana en el pasado.

Mentalidad ganadora recuperada, el Linares recibe a las 12 de la mañana de hoy a un Atlético Malagueño en horas bajas, con una sola victoria en el casillero, empastado en la zona baja de la tabla cuando se ha cumplido el primer cuarto de la temporada. Pero claro, tienen calidad como para despertar en cualquier momento, como demostró la semana pasada. Precisamente ese triunfo en su casillero lo logró ante el UCAM por la mínima.

Pedro Díaz advirtió a sus hombres que «son rivales que, por la clasificación, puedes pensar que a lo mejor no son tan fuertes, pero si tú les permites, les dejas y se encuentran cómodos, son chavales que juegan muy bien al fútbol. Jugadores muy jóvenes que pecan de inexperiencia, un poco de desorden, y en ese desorden está el peligro de ellos. Que tú te fíes de que no van a hacerte ocasiones y les permitas, se giren, te jueguen, y tienen calidad para ganar el partido».

Así que la consigna es clara, vamos, la misma que desde la primera jornada. Esto es Segunda RFEF y aquí los puntos se ganan a base de intensidad, como en aquella antigua Segunda B donde la diferencia entre el Linares donde jugaba Pedro Díaz y el resto no estaba solo en la calidad de los Romerito, Bouzas, Chico o Catanha que le acompañaban. Ese Linares se adueñaba del partido, de los balones divididos, e imponía su ley en casa desde el minuto cero.

«Si tú les aprietas, si eres capaz de estar en el partido y de hacerle un choque duro, un partido en el que ellos no se encuentren cómodos, pues seguramente tendrás más posibilidades que si les permites jugar. Es campo nuestro y es buen campo, y si vienen aquí y se encuentran cómodos y les dejas, juegan bien al fútbol y te van a hacer daño», comentó en la sala de prensa.

Ha sido una semana de trabajo feliz, pero tres compañeros han estado fuera de los entrenamientos y solo uno va a poder incorporarse a la convocatoria. João Paulo y Rafael se retiraron en Jaén con molestias y las pruebas médicas han dejado una buena y una mala noticia. Lo del central no parece revestir gravedad, el menisco está bien y con el paso de los días le fue bajando la inflamación, pero el pivote madrileño sí se queda fuera y con él se irá a la grada Jack Harper.

«João tiene una pequeña rotura en el aductor. Y tenemos la lesión también de Harper, que tiene una lesión en la rodilla y sabemos que está un poco fastidiado. Los demás creemos que llegarán todos. Rafa igual, está ahí que no sabemos si llega o no llega, pero creemos que sí», confirmó el técnico, que Talaverón volverá al equipo.

Lara es el comodín

De esta forma, el hueco que deja el brasileño lo ocupará Lara como pivote, si es que Rafa puede jugar de inicio. Si no fuese así, Lara iría a la defensa y Aranda sería el pivote. En la punta está la duda de si arranca de inicio Hugo Díaz, Talaverón o ambos.

Salvo por este contratiempo, «hemos tenido una buena semana de trabajo, evidentemente, el subidón de haber ganado en Jaén y conseguir tres puntos, que nos hacía mucha falta, pues hacen el trabajo mucho más ameno y agradable para todos. Repito siempre que los chicos vienen trabajando muy bien desde el primer día».

Lo que experimentaron después, el baño de masas con la afición, la recepción de del autobús a la llegada a Linares «fue un subidón y el equipo se lo merecía, hemos merecido ganar otros partidos y no lo conseguimos. Ganar el derbi tiene un saber especial y de cara al vestuario nos hemos cargado de moral para solidificar lo que estamos trabajando».

Pedro Díaz quiere que esa comunión se alargue para el choque de hoy y que la grada de Linarejos les apoye si se pusiese cuesta arriba. «Desde aquí reivindico que estén con el equipo como están siempre, pero hasta el final del partido. Si luego tienen que protestar porque el equipo no ha estado bien, porque no les ha gustado, que protesten, no hay problema, que nosotros sabemos cuándo hemos estado mal y lo aceptamos. ¿A la afición qué le vas a decir? Viene siempre y da el máximo», dijo a la prensa.

Victorias como la del pasado domingo demuestran que la plantilla está con el técnico, que si les pide que repitan una presión concreta no es por capricho, es que ahí está la forma de romper al rival. Cuando los jugadores confían, hacen y se demuestra que el análisis era correcto, la autoridad del técnico sube y se diluye cualquier rumor malintencionado de los que últimamente se escuchaban por la grada.

«Lo que quiero es afianzar la idea que tenemos. Creo que una victoria de la manera que fue. Victoria sufrida porque nos enfrentamos a un gran rival, que estaba segundo de la clasificación, en su campo, con 11.000 personas, creo que esto nos tiene que reafirmar y nos tiene que reforzar en cuanto a lo que hacemos día a día. Venía diciendo que el equipo estaba bien, el día del Xerez merecimos ganar, el día de Yecla dimos la cara con uno menos, y el único garbanzo negro fue el día del Lorca. Los demás siempre competimos, estemos más o menos acertados», concluyó el técnico.

La confianza del rival

El Malagueño aterriza con la moral elevada pero frágil, una primera victoria significa que están en el buen camino, pero no es suficiente, la salvación sigue estando a 9 puntos y eso es un mundo en este grupo. Así que vienen con la intención de poder sumar en Linarejos y dar la sorpresa, si el partido se pone de cara.

Juan Funes, técnico de los malagueños, reconoció en la previa que «diez jornadas sin conocer el triunfo era un lastre, semana tras semana. Era una situación crítica», pero tuvo siempre el respaldo de la dirección deportiva, donde «Loren Juarros siempre me manifestó su convicción en nuestro trabajo. Esa confianza fue clave para mantener la calma en los momentos duros, eso es de agradecer».

El Malagueño confía en haber puesto su primera piedra para salir del descenso y asentarse en la categoría, aunque su objetivo es el formativo «y nutrir de jugadores al primer equipo, que sean capaces de salir al campo y hacerlo bien. La competición no puede arrastrarnos. Tenemos jugadores que llevan 4 o 5 años en el filial, eso nos aporta madurez y poso», por lo que Funes confía en que sus chicos den una imagen de equipo maduro en Linarejos y sin ansiedad por ganar.