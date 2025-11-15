Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diego Talaverón vuelve al equipo tras varias semanas de ausencia por lesión. Linares Deportivos

El Linares prepara un partido incómodo para ahogar el talento del filial malagueño

Pedro Díaz tiene las bajas seguras de Jack Harper y João Paulo, Rafael es duda y vuelve Talaverón para el choque matinal de hoy en Linarejos

Ángel Mendoza

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:59

Comenta

Le ha cambiado un poco la cara a Pedro Díaz, se le nota, como a toda la plantilla. Ganar es la medicina del fútbol y ... hacerlo en casa del eterno rival, otra vez, cinco años después, pues hace que te olvides de eso que la prensa venía llamando mala racha y que ya se ve lejana en el pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  5. 5

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  6. 6

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  7. 7 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  8. 8 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  9. 9 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  10. 10 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Linares prepara un partido incómodo para ahogar el talento del filial malagueño

El Linares prepara un partido incómodo para ahogar el talento del filial malagueño