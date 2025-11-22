El Linares intentará asaltar la fortaleza del Atlético Antoniano

Este domingo toca partido matinal. A las 12 juegan los mineros en Lebrija y lo hacen ante un Antoniano que ha hecho otro año de ... su casa un fortín y eso es lo que les mantiene en la zona alta de la tabla, a un punto de los puestos de 'play-off'.

Eso es porque, aunque les venga una mala racha, como a todos, en casa están intocables. A los sevillanos les llegó el bache al principio, 2 puntos de 12 posibles. Eso incluyó la derrota en casa contra el Real Jaén por 2-3. Pero salvado ese escollo, han ido lanzados.

Los cuatro últimos equipos que han visitado Lebrija, mordieron el polvo. 2-1 al Malagueño, 1-0 al Extremadura, 3-2 al Melilla y 4-0 al Puente Genil hace 15 días, a o que hay que sumar el triunfo 1-2 en Estepona. Así que los sevillanos quieren contra el Linares su tercera victoria consecutiva.

Los azulillos viajan sin Harper, Rafael y João por lesión, a eso hay que sumar las molestias de Víctor, que es duda. Pedro Díaz aseguró que «no va a hacer falta tirar de chavales de la cantera. Estamos con gente suficiente para la convocatoria. Es verdad que tenemos bajas importantes, pero para eso están el resto de jugadores, para ser importantes en los momentos que se les necesito».

Algunas de las molestias en el resto de jugadores vienen por el cambio de superficie, de entrenar en césped blando por las lluvias al césped artificial más duro «pero no tenemos los recursos de otros clubes y siempre hemos tenido que compaginar entre natural y artificial. Lo que tenemos que hacer es cuidar a los jugadores».

De todas las ausencias, la que más trastoca es de la Harper «porque es un futbolista con un perfil que no tenemos en el resto de la plantilla: el típico delantero que es capaz de asociarse, quedarse el balón, sacarte faltas cuando el equipo está hundido, asociarse con los compañeros por fuera y buen rematador. Nos trastoca porque es muy importante, pero es el momento de que otros jugadores saquen esa personalidad y ese carácter, que se hagan valer».

Los peligros del rival

El Antoniano no es el típico equipo de un solo goleador. Cierto es que ha surgido con fuerza el joven Sub-23 Diego Rodríguez con 3 dianas, pero ya han sumado otras dos los atacantes Álex Fernández, Panadero y el exazulillo Raúl Rojas. Los centrocampistas también ven puerta, y hasta los defensas. Eso le convierte en un equipo más impredecible.

«Es el mejor club como local, pero los partidos suelen ganarlos cortos. Es un equipo que, si te equivocas y no juegas a lo que hay que jugar allí, te lo penaliza, porque además saben muy bien lo que tienen que hacer. Estaremos preparados para combatir contra ellos y tenemos muy claro lo que queremos y lo que tenemos que conseguir», dijo Pedro Díaz.

El técnico le ha insistido que «si no te adaptas, sufres mucho. Vi el partido de Copa del Rey contra el Castellón, dos categorías por encima, y no se veía la diferencia. Nosotros fuimos a Jaén y ganamos a un rival que creo que solo había perdido un partido en casa; pues ya está, hay que ser optimistas, ir allí preparados, sabiendo lo que nos vamos a encontrar y preparados para luchar».