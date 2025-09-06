Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Once titular del conjunto azulillo en su debut liguero. L. D.

El Linares Deportivo rescata un punto en Estepona en la recta final del encuentro

Los azulillos igualaron el choque en el minuto 92 gracias a un certero cabezazo del delantero almeriense Diego Talaverón

José A. Gutiérrez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:09

Un punto con un sabor especial. El Linares Deportivo salvó en la recta final del duelo en el feudo del CD Estepona un valioso empate ... gracias al delantero almeriense, Diego Talaverón. Los locales superaron a los azulillos en la primera mitad, pero los de Pedro Díaz encerraron a su rival en el segundo round, encontrando el merecido premio en el tiempo de descuento.

