El Linares Deportivo rescata un punto en Estepona en la recta final del encuentro

Un punto con un sabor especial. El Linares Deportivo salvó en la recta final del duelo en el feudo del CD Estepona un valioso empate ... gracias al delantero almeriense, Diego Talaverón. Los locales superaron a los azulillos en la primera mitad, pero los de Pedro Díaz encerraron a su rival en el segundo round, encontrando el merecido premio en el tiempo de descuento.

El bloque local intentó, desde el arranque, llevar la iniciativa ante un Linares Deportivo bien plantado y algo más reticente a la hora de sumarse al ataque.

Camino del primer cuarto de hora, la primera ocasión del choque. Javi Castedo desde la izquierda y aprovechando su juego a pierna cambiada intentó sorprender al meta visitante con un disparo que se perdió cerca del palo.

La más clara llegó en el minuto 15. Javi Castedo se marchó en el área y un pase medido casi acaba en el uno a cero. Salvó la zaga del Linares cuando ya se cantaba el gol en las gradas.

José Antonio Caro, con un cabezazo en plancha, a la media hora de juego tras el saque de una falta, estuvo muy cerca de abrir el marcador. Seguía sumando ocasiones el CDEstepona.

El ritmo alto impuesto por los de Mikel Llorente estaba creando múltiples problemas a los azulillos. Inéditos hasta este momento en ataque.

Respondió Hugo Díaz pero Juanan estuvo muy atento a la hora de cortar, en el minuto 35, la mejor ocasión visitante.

Pero el CD Estepona golpeó primero, en el minuto 36, por mediación de su pelotero franquicia. Javi Castedo recibió en banda izquierda, se internó en el área buscando su pierna buena, la derecha, y logró batir a Diego Barrios. Se echó en falta ayudas defensivas para cerrar al peligroso extremo balear de 27 años y que este año ha llegado a tierras malagueñas procedente del Águilas.

El choque arrancó sin cambios y con un guión muy parecido al de los primeros 45 minutos. Además los locales reclamaron una mano en el área visitante que el colegiado no señaló. En la siguiente acción, y en el área contraria, fue Hugo Díaz el que pidió un posible agarrón.

En el minuto 54, la enésima acción ofensiva de Javi Castedo la desvió un defensor visitante y el esférico acabó en el lateral de la red. El efecto óptico hizo creer a algunos seguidores locales que había llegado el segundo de su equipo.

Ambos técnicos empezaron a mover sus piezas. Pedro Díaz apostó por dar entrada a dos peloteros ofensivos:Talaverón y Harper.

El Linares Deportivo imprimía ahora un ritmo mucho más alto que en el primer acto. El resultado obligaba a buscar esa llave que abre una puerta colosal. Pero el gol está muy caro en cualquier categoría.

Fue mucho más incisivo en campo contrario el Linares Deportivo en esta segunda mitad ante un CE Estepona encerrado atrás y que se limitó a defenderse con orden.

Una contra del local Samu Expósito se perdió muy cerca del palo de la portería visitante. En la siguiente acción, el sevillano Caro salvó el empate, atento al corte.

Tanto del empate

El colegiado señaló cinco minutos de añadido, muy poco para lo que se había perdido en el transcurso del duelo. El Linares Deportivo siguió insistiendo y su constancia encontró premio en el minuto 92. Harper inició una acción que Diego Talaverón cabeceó al fondo de la red. Grave desajuste defensivo en la marca de la zaga local que aprovechó el delantero almeriense.