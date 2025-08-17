El Linares Deportivo le puso voluntad, pero sale goleado por 3-0 de la visita a El Prado

Sexto partido de pretemporada para el Linares Deportivo y segunda derrota estival, en esta ocasión de las que se puede llamar lógica porque en frente ... estaba un rival de superior categoría jugando en su campo, eso no exime a los mineros de los desajustes que se vieron en defensa. Es uno de los puntos a pulir para los hombres de Pedro Díaz.

Caluroso recibimiento del técnico talaverano en casa. En el Estadio Municipal El Prado vivió algunos de los mejores años como jugador y despuntó antes de fichar por el entonces CD Linares de Pedro Pablo Baojos, que le llevó a convertirse también en un ídolo para Linarejos.

Cuando colgó las botas y empezó su aventura en los banquillos, también lo hizo primero en la cantera del Talavera, pasó al primer equipo en Primera y Segunda Federación, y esta esa su vuelta a su hogar con la camiseta del Linares. «Bienvenido a casa» junto a la foto de Pedro Díaz podía leerse en la grada. Abrazos del banquillero minero con amigos del club local.

Salió el Linares con lo que se puede ver como un posible once para la primera jornada de liga. Diego Barrios bajo palos, Aguado, Rafael, Becken y Manny en defensa, con Jõao Paulo junto a Menudo como cerebros del equipo, Fuentes y Velázquez acompañando en ataque, arriba Caramelo y Jack Harper.

Minutos igualados

Un once también con algunos presumibles titulares en los talaveranos, con Jaime bajo palos, Aleix Roig, Álvaro López, Pitu Doncel, Nahauel Arroyo, Navarro, Bilal, Farrando, Valentín y el siempre peligroso Di Renzo en ataque. El partido se retrasó 10 minutos y con algunos valientes linarenses en la grada arrancó para dejar unos primeros minutos igualados.

El Linares salió valiente, apretando y llegando. Pronto puso a prueba Álex Caramelo al meta Jaime con un disparo que tuvo que repeler. Al cuarto de hora fue Manny quien metió el centro y el cabezazo de Jack Harper se encontró con la seguridad del portero local.

La primera buena ocasión del Talavera no llegó hasta pasada la media hora, centro desde la derecha de los locales, Aguado que no llegó a tapar el remate de Di Renzo y el cabezazo del delantero manchego se encontró con un gran guante de Diego Barrios. Cuando parecía que la primera parte acabaría sin goles, contragolpe local y Valentín López mandó al fondo de la red un zapatazo que supuso el 1-0.

Pedro Díaz cambió primero de portero, Ángel Hernández por Barrios en la portería. Después entraron Talaverón por Harper, Lara por Becken, Isra Cano por Caramelo, Isra García por Menudo, Fuentes por Pedro Peña, Chikola por Velázquez, Álvaro Sierra por Manny y Víctor López por Aguado. En el Talavera entraron de refresco Cuenca, Luis Sánchez, Marcos Moreno, Edu, Lass, Fran y Ayllon.

Un Talavera dominador

Si el Linares había salido enchufado en la primera parte, esa voluntad y seguridad se fue disolviendo con el paso de los munitos y el Talavera se hizo cada vez más grande.

Precisamente el recién entrado Luis mandó la primera que tuvo lamiendo el palo. En la siguiente, a balón parado, un cabezazo envenenado tras el choque de varios jugadores en el aire acabó con Ángel Hernández metiendo el guante abajo para mandar la bola a córner.

En el minuto 70 llegó el 2-0 por mediación de Edu Gallardo, otro desajuste defensivo de los mineros y contra bien ejecutada por el delantero del Talavera, que cuerpeando dejó en el suelo a Edu de la Casa y se plantó delante de Hernández para picarla sutilmente y salvar así su salida.

El tanto dejó tocado al Linares, que se fue arriba en busca de acortar distancias y el equipo de Diego Nogales ya era el dueño y señor del encuentro. De nuevo la defensa no estuvo fina, en el minuto 77 fue Marcos Moreno el que no perdonó en el área y elevó el 3-0.

Antes del final, Diego Talaverón lo intentó de falta y el meta local voló para salvar el gol de honor de un Linares que fue de más a menos durante los 90 minutos y que dejó a las claras esa necesidad de mejorar en la faceta defensiva. Al final, los partidos ante rivales de superior categoría están para eso, para sacarte los defectos que no pudieron verse tan claros en otros amistosos contra equipos de Tercera Federación.

El próximo compromiso amistoso será más de lo mismo, pero esta vez en casa. El 23 de agosto contra el Antequera de Primera Federación también, los mineros disputarán el Trofeo Ciudad de Linares. Ese día se pondrán la camiseta azul o estrenarán la tercera equipación 'taurina', está por ver.

Lo que no cabe duda es que Pedro Díaz tiene una semana por delante para que sus hombres mejoren esos detalles en el balance defensivo para que el Antequera sufra más en Linarejos de lo que lo hizo el Talavera en El Prado.