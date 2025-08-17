Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El defensa minero Manny defendiendo el ataque en banda del talaverano Valentín en el amistoso. CF TALAVERA
Fútbol

El Linares Deportivo le puso voluntad, pero sale goleado por 3-0 de la visita a El Prado

Los futbolistas mineros fueron de más a menos y evidenciaron, ante un rival de Primera RFEF, que deben mejorar mucho el balance defensivo

ÁNGEL MENDOZA

LINARES

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:48

Sexto partido de pretemporada para el Linares Deportivo y segunda derrota estival, en esta ocasión de las que se puede llamar lógica porque en frente ... estaba un rival de superior categoría jugando en su campo, eso no exime a los mineros de los desajustes que se vieron en defensa. Es uno de los puntos a pulir para los hombres de Pedro Díaz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  2. 2 Mueren dos trabajadores atrapados en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  3. 3 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  4. 4 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  5. 5

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  6. 6

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  7. 7

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  8. 8

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  9. 9 Los problemas económicos del Granada impiden inscribir a Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo
  10. 10

    Este Granada está tieso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Linares Deportivo le puso voluntad, pero sale goleado por 3-0 de la visita a El Prado

El Linares Deportivo le puso voluntad, pero sale goleado por 3-0 de la visita a El Prado