Isra Cano conduciendo la pelota en el partido de la pasada campaña donde el Linares de Pedro Díaz se impuso 1-0 al Almería B de Lasarte. Enrique

El Linares busca la primera victoria de la temporada en la visita al Almería B

Luis Aguado y Eduardo de la Casa no han entrenado por molestias y tampoco entra en planes Chikola para el choque de las 12 de la mañana'

Ángel Mendoza

Linares

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:01

En el campo anexo del primer equipo, perfecto en dimensiones, pero escueto en localidades. Solo caben 350 personas en la grada, de las que un ... centenar serán linarenses. Allí juega el Linares Deportivo su segunda salida del curso contra el filial del Almería. Es a las 12 de la mañana y los mineros saben que es un partido que se gana tirando de oficio y seguridad defensiva en los momentos clave.

