El Linares busca la primera victoria de la temporada en la visita al Almería B

En el campo anexo del primer equipo, perfecto en dimensiones, pero escueto en localidades. Solo caben 350 personas en la grada, de las que un ... centenar serán linarenses. Allí juega el Linares Deportivo su segunda salida del curso contra el filial del Almería. Es a las 12 de la mañana y los mineros saben que es un partido que se gana tirando de oficio y seguridad defensiva en los momentos clave.

De ello habló Pedro Díaz en la previa, citando la salida a Almería como «un partido complicado y que tiene condicionantes especiales. Son gente joven, anárquica y dinámica, así que tenemos que preparar el encuentro con conceptos especiales. Hemos tenido un trabajo normal, van saliendo las cosas y el domingo es cuando tiene que salir todo perfecto».

Pedro Díaz sabe lo que son este tipo de filiales de mucha calidad, lo tuvo en Talavera como entrenador y recientemente en Villarreal como compañero de banquillo de David Albelda, por lo que recordó que «la particularidad es que ellos no tienen nada que perder, tienen que mostrarse, ser atrevidos, y luego Alberto Lasarte les inculca ese trabajo defensivo que les hace capaces de cerrarse en bloque bajo y tapar líneas. Hay que tener cuidado con los robos y las contras, son letales a la contra».

El curso pasado, Pedro Díaz le ganó la partida en Linarejos a Lasarte por 1-0. Este año, el Almería será de nuevo uno de esos rivales directos por la zona noble de la tabla, ha sumado 3 puntos, viene de ganar por la mínima en el duelo de filiales ante el Málaga, pero Pedro recordó que en su debut contra los onubenses estuvieron a un alto nivel: «En su casa contra el Recre perdieron 0-2 pero es engañoso, les generaron muchísimas ocasiones. Tienen el problema de la juventud porque un jugador más experto vive mejor ante la presión en situaciones de gol».

Luis Aguado y Edu de la Casa no han entrenado estos días. Chikola sigue pendiente de recibir el ok del club para jugar. «Están en procesos de recuperación, Sierra tuvo molestias por sobrecarga, pero puede jugar. Chikola anímicamente no está, por los problemas para jugar. Está con papeles y no está centrado, hay que intentar que rinda en los entrenamientos para que pueda jugar», habló de uno de los jugadores que más gustaron a la afición en pretemporada.

¿Repetirá el tridente?

La semana pasada se vio un Linares muy ofensivo con su tridente de delanteros desde el minuto 1, esta vez fuera de casa todo invita a pensar en concentrar más gente en el centro del campo para controlar el encuentro, pero Pedro Díaz no da pistas.

Lo que sí dejó claro es que no se verá un Linares conservador para hacerles el partido largo a los chicos del Almería B. «Tengo que atacar para ganar el partido, así que tengo que elegir a jugadores que me aporten esa seguridad, profundidad y saber estar en el área. Vamos a ver», dejó los puntos suspensivos.

Al Linares le toca ganar, lleva dos empates en dos encuentros y hay que empezar a meterse en la zona cómoda de la tabla. El técnico valoró que «el empate en Estepona lo vi muy bien porque sumas fuera de casa, no estás bien en la primera parte, les encierras en la segunda y te puedes llevar la victoria. Fue justo. Pero contra el Águilas teníamos que habernos ido 2-0 al descanso y luego en la segunda parte cometes un error y acaba empatando. Yo voy a Almería porque toca ganar ya».

Sí, va a hacer calor en Almería, pero eso no condiciona las decisiones de Pedro porque «no voy a gastar energía en otra cosa que no sea en lo que tenemos que gastar. Las horas son las que son. Hay que tener bien al equipo, atacar bien, que no nos tiren contras y ahí centro la energía. En Linarejos no tenemos luz y a mí me gusta jugar por la tarde, siempre ha sido tradición aquí, pero está el hándicap de las obras».