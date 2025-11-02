Empate insuficiente para el Linares ante el Xerez

Se rompió la racha de derrotas, algo es algo, y más teniendo en cuenta cómo se produjo el empate, con el Xerez poniéndose en dos ... ocasiones por delante en el marcador y el Linares teniendo que remar a contracorriente.

No se le puede reprochar el esfuerzo a los mineros. Solo que algunos jugadores no tuvieron su mejor día. Rafael o Aranda no estuvieron finos y eso se notó, pero el equipo trabajó bien como bloque. En la primera parte fue de menos a más el conjunto minero. En la segunda, por fases. El problema es que falta consistencia, que cuando mejor parecen estar es cuando encajan. Son detalles, pequeños, pero que cuestan puntos.

Linares Deportivo Diego Barrios, Víctor López (Aguado, min. 87), Rafael, Carlos Becken, Manny, Fran Lara, Hugo Aranda (Pedro Peña, min. 75), Isra García (Isra Cano, min. 58), Menudo (Fuentes, 75), Álex Caramelo (Velázquez, min. 75) y Jack Harper. 2 - 2 Xerez Deportivo De la Calzada, Ricky Castro, Moi, Guille Campos, Chacartegui (Leo, min. 54), Ismael, Charaf (Bless, min. 76), Jaime López, Javi Rodríguez, Mati Castillo (Franco, min. 76) y Moussa Sissokho (Hugo, min. 87). Goles 0-1: Min. 26, Moussa. 1-1: Min. 62, Harper de penalti. 1-2: Min. 71, Jaime López. 2-2: Min. 80, Guille en propia puerta.

Árbitro Jayro Muñoz, comité extremeño. Asistido en bandas por Daniel Jesús Sanabria y Jorge Espada. Mostró amarrilla a los locales Aranda y Víctor. Por los visitantes fueron amonestados Guille Campos, Zelu y Jaime.

Incidencias Partido correspondiente a la novena jornada de liga en el Grupo 4 de Segunda Federación. Disputado en el Campo Municipal de Linarejos ante unos 2.500 espectadores, un centenar de ellos llegados desde Jerez de la Frontera.

Caramelo pudo estar de inicio junto a Manny, no así Isra Cano; Fran Lara liberado en el medio como «6», Víctor volvió al lateral derecho y se quedaron en la grada el sancionado Hugo Díaz y el lesionado Talaverón. El exazulillo Ismael dirigía el juego de los jerezanos y los dos equipos se tanteaban en los primeros minutos con un cabezazo de Moussa y un disparo lejano de Hugo que no acabaron en nada.

Más peligroso, a los 10 minutos, el remate de cabeza en otro saque botado por Ismael y rematado por Jaime, que llevó el susto a la grada. El Linares quería construir, pero no encontraba la forma. El Xerez metió presión alta, no aparecían cerca los hombres para conectar y el equipo se veía obligado a retrasar la pelota y volver a empezar.

Al cuarto de hora, Fran Lara dio el susto al quedarse sentado en el césped y salió a calentar Pedro Peña. Aranda y Menudo aprovechaban para hablar y buscar la manera de romper al Xerez por el medio, no estaban conectando como debían. El equipo médico se fue con Lara del campo agarrándole el brazo y Fran pidió volver con lo que parecía casi una luxación.

Cabeceó Rafael una falta lateral botada por Menudo; parecía que el Linares se iba acomodando, pero no. En el minuto 26 y con poco ángulo, Moussa recibió un balón en el área por el error de Rafael, que le regaló la asistencia en el área y pudo armar la pierna para que el senegalés fusilase a Barrios con un potente cañonazo que se fue directo al lateral interior de la red, segundo palo del meta, cuya estirada fue inútil.

El 0-1 provocó pitos en la grada. Intentó reaccionar el Linares por mediación de Caramelo, metiéndose hasta la cocina por la izquierda y poniendo el balón atrás, pero sin que nadie estuviese presto al remate. Así que no daba sensación real de peligro.

Jaime sí lo llevó en la respuesta, disparo con mucho efecto que obligó a Barrios a meter el guante para mandar a córner. En el otro área, muy segura la defensa del Xerez. Menudo, Caramelo y Víctor, de lo mejor de los mineros para intentar buscar el empate, y llegó en el minuto 43, pero en un mucho más que dudoso fuera de juego. Centro de Isra García y remate de Rafael.

Descanso

Acabó la primera parte con un remate de cabeza de Chacartegui muy peligroso y con el público enfadado con el arbitraje, abroncado en la entrada al vestuario. Sin cambios en los equipos a la salida de nuevo al campo y el primer acercamiento de Isra García, que salió mordiendo y desde la derecha metió un disparo raso que nadie tocó para empujar la bola, y se fue rozando el palo de Ángel de la Calzada.

Como Caramelo estaba dando mucho trabajo a Chacartegui y ya había visto la amarilla, el técnico jerezano le cambió por Leo para el lateral derecho. Pero Díaz metió más talento entre líneas con la entrada de Isra Cano por García.

Al cuarto de hora, Fran Lara acabó derribado en el área por Ismael y no tuvo dudas el colegiado. El azulillo llegó antes a la pelota que el defensa en el intento de despeje y barrió la pierna al de Montoro.

Harper fue a por la pelota; la quería Menudo para redondear su buen partido, pero el delantero lo tenía claro. Disparo abajo, potente, a la izquierda del portero, que adivinó la trayectoria pero no llegó a tocar la pelota. El 1-1 subió al marcador en el 17 de la segunda parte y Linarejos despertó.

El partido ya era otro, los mineros enchufados. Menudo lo intentó desde lejos y Ángel tuvo que intervenir. Lara se incorporaba por entonces al ataque con soltura; el Xerez empezó a jugar en largo para evitar perder la pelota en zona de peligro ante el buen ritmo que estaban imponiendo los mineros. Pero el problema estuvo de nuevo en encajar un gol cuando parece que vas a resucitar.

Jaime López avanzó muchos metros sin que nadie le tapase. Hugo Aranda estaba lesionado y no pudo ocupar ese espacio, y le pegó raro, abajo, potente, un disparo que sorprendió a Barrios y acabó en el fondo de la red. 1-2 en el minuto 26 de la segunda.

Pedro Díaz hizo tres cambios de una tacada. Velázquez, Fuentes y Pedro Peña entraron por Aranda, Menudo y Caramelo. Era el deseado debut del linarense Pedro y no desentonó; se llevó aplausos de la grada en las acciones en que intervino con su habitual descaro.

No se desconectó el Linares, subió a balón parado todo el equipo y la defensa jerezana introdujo el balón en su propia portería al intentar despejar. Fue el 2-2 que hacía justicia a los méritos de los mineros en el 35 de la segunda parte. Otra vez enchufados los mineros buscando la remontada para el tramo final del encuentro.

Añadió seis minutos el colegiado, con el Linares intentando la épica. Pidió penalti Isra Cano en una contra, pero Jayro Muñoz le dijo que se levantase. El Xerez empezó a jugar con el tiempo porque el empate no le venía tan mal. Los mineros metieron balones al área sin éxito y el colegiado pitó para dejar con la miel en los labios a los mineros.