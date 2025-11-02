Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Enrique Alonso

Empate insuficiente para el Linares ante el Xerez

Los azulillos fueron de menos a más, dos veces fueron por detrás y las dos empataron y merecieron algo más

Ángel Mendoza

Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:46

Se rompió la racha de derrotas, algo es algo, y más teniendo en cuenta cómo se produjo el empate, con el Xerez poniéndose en dos ... ocasiones por delante en el marcador y el Linares teniendo que remar a contracorriente.

