«Creo que las cosas están claras con la directiva, con la afición y conmigo»

Con todo el pescado vendido esta temporada en el seno del Linares Deportivo, la pregunta que martillea a la afición es qué está esperando el ... club para empezar a preparar el próximo curso. El director deportivo, Cristian Sanz, termina contrato en unos días y su cargo es el primero de la lista, después vendrán el entrenador y los jugadores que interesan.

La grada le ha dado el visto bueno unánime a Pedro Díaz para que intente hacer un proyecto de cero preparado por él, se ha ganado la oportunidad, pero Linarejos tiene la mosca detrás de la oreja porque el club no se pronuncia, nadie hará declaraciones oficiales hasta que acabe la temporada, y otros entrenadores han estado en las últimas jornadas viendo al equipo, como el exazulillo Miguel Rivera. Eso levanta rumores.

Pedro Díaz habló claro: «No sé si voy a renovar, pero si lo hacemos, hay que empezar a preparar la plantilla ya. El Linares no es un club con un presupuesto desorbitado para entrar en el mercado y pujar con otros equipos. Hay que ponerse ya a renovar, a fichar, pero también me tienen que decir qué proyecto quieren porque no puedo estar aquí de cualquier manera y a cualquier precio. No hablo de mi dinero, hablo del proyecto deportivo que me planteen».

No se puede ser más claro, Pedro quiere un proyecto ganador para intentar dar el salto a Primera Federación, algo para lo que le ha faltado sumar algún punto más en el tramo final. No obstante, el talaverano desea que todos pongan los pies en la tierra y recuerden que lo de ganar los 25 últimos puntos era una misión casi imposible.

«El fútbol no tiene memoria y olvidamos de dónde venimos. Estábamos en descenso en invierno y ahora pedimos al equipo que gane 5 partidos seguidos, que quizá no los haya ganado nadie en la categoría», recordó.

Números de liguilla

El optimismo es una cosa, la realidad ha sido otra, aunque Pedro también quiere poner en valor lo que el Linares ha logrado bajo su batuta en la segunda vuelta. Levantar a un vestuario de esta forma y con la salida de dos de sus líderes en invierno (Rodri y Lara), no era tarea fácil.

«Tiene mucho mérito. Hemos sacado 27 puntos a falta de un partido, eso es una media de 54 puntos (los que tiene ahora el Estepona como quinto). No me lo superes, iguálamelo. Vamos a darnos mérito a lo que hacemos y hablo de todos, porque aquí hemos estado todos remando para sacar esos 27 puntos. Estaba ilusionado con llevar al equipo con opciones hasta Jerez, pero no ha sido posible», lamentó.

Queda por saber si el club está esperando a que acabe la temporada para comunicar a Pedro Díaz que cuenta, o no, con sus servicios, os si bien es la Junta General de Accionistas la que ha dado instrucciones de no mover nada hasta que se resuelva el juicio del próximo día 12 de mayo y de cuyo fallo puede depender la continuidad de la actual dirección del club o la entrada del empresario Miguel Hoyo.

Pedro Díaz solo piensa en lo deportivo. «Yo tengo una idea de cada futbolista y concepto del equipo en general. Si queremos (club y él), podemos sentarnos y ver qué hacemos. De momento no he renovado, no se me ha ofrecido y creo que las cosas están claras con la directiva, con la afición y conmigo. Esto lleva un proceso y confío en que no tardaremos mucho en hablar».

Este domingo a las 12:00 se cierra el curso el Chapín ante un Xerez CD que ha perdido en los tres últimos encuentros la quinta plaza, ya no la puede recuperar tampoco, pase lo que pase.

«Hay que ser honestos y honrados. Hay que dignificar la competición e ir a Jerez a ganar. Yo no concibo otra cosa, soy ese tipo de persona, me da igual lo que nos juguemos» añadió Pedro.