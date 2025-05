La semana que viene se cumple un año de la llegada de Carlos Hita como gerente del Linares Deportivo, rol que antes tenía Jesús Medina ... y que ahora el cordobés, licenciado en Periodismo con Máster en Dirección de Marketing y formación en finanzas, asume con la transformación en SAD. Un año de cambios en el club y altibajos deportivos del que hace balance para IDEAL, poniendo el foco también en la parcela económica.

-Se viene un verano más tranquilo que el pasado verano, imagino.

-Sí, más tranquilo porque, cuando llegas a un sitio nuevo, tienes que tomarle el pulso al club y a la ciudad. Veníamos de un descenso de categoría, que siempre es un drama, con un estado general de ánimo muy negativo. Luego empezó una temporada con sobresaltos y una mala racha que debíamos haber cortado antes. Demasiadas fluctuaciones, pero todo acabó bien, con la permanencia sobrada.

-Seguro que le ha servido como experiencia de cara a la temporada 2025/26.

-Sí, he tomado el pulso. El club atravesó un cambio y ahora debemos valorar lo que se ha hecho bien y lo que se puede mejorar. Tenemos la dificultad del campo en obras, eso no nos permite crecer en los ingresos atípicos que necesitamos. Hay que crecer en lo deportivo y en lo no deportivo.

-No ha tardado en hacerse un hueco en la sociedad linarense, aprovechando su vínculo con la Semana Santa.

-Al final, soy de un pueblo a 50 minutos de aquí, conocía esta plaza por el vínculo con su semana mayor y el empaque que tiene en Linares, también visité Linarejos con asiduidad, es un campo que se disfruta cuando te gusta el fútbol. Mi desembarco aquí ha sido más fácil por todo ello.

-¿Pudo disfrutar la Semana Santa en Linares o estuvo en Cañete de las Torres?

-Sigo teniendo muchos vínculos en casa y este año me condicionó, la pasé entre Córdoba y Cañete, no pude pasar el tiempo que quise en Linares, pero la próxima Semana Santa sí la espero disfrutar más aquí.

-He escrito en varias ocasiones que este ha sido un curso de transición en Linares por la llegada de la SAD y todo el nuevo personal al club. ¿Coincide conmigo?

-Coincido en eso y añado que la transición también implica las obras del campo, todos tenemos las expectativas muy altas en el Nuevo Linarejos, pero el fútbol no entiende de estas cosas, no espera. Si te descuidas, mira lo que le ha pasado a Linense o San Fernando. Éramos conscientes de que podía ser un año de sufrimiento y tuvimos que tomar la decisión de cambiar de entrenador cuando vimos que la situación era límite.

-¿Por qué no se hizo antes? Solo se ganó uno de los diez últimos partidos de la primera vuelta.

-A toro pasado es más fácil tomar decisiones. Lo hicimos cuando entendimos que el equipo no tenía visos de recomponerse, junto con la decisión de Rodri de dejar la entidad, luego lo comunicó Javi Lara, eran dos piezas clave y consideramos que el parón navideño era el mejor momento para parar y empezar de nuevo con Pedro Díaz.

-¿Cuántos abonado hubo en esta última temporada?

-Tuvimos 2.300 abonos.

-Cita las obras del campo y entiendo que no se puede pisar el acelerador en lo económico mucho más mientras no estén acabadas.

-No es solo que se dé un salto cualitativo en cuanto a accesos, aforo y comodidades, el Nuevo Linarejos nos permitirá tener ingresos atípicos que redundarán en la capacidad económica del club, principalmente en el presupuesto del primer equipo. Tenemos que pensar en cómo sacar adelante este año sin ellos.

-Pasó el Linares de tener uno de los mejores centros del campo de la categoría a verse obligado a recomponerlo en la segunda vuelta, cuando no es sencillo fichar bien.

-Son avatares que no entran dentro de lo normal. Armamos una plantilla con gente de mucha experiencia, mezclada con jóvenes, creo que se compensó muy bien, y empezamos en los puestos de 'play-off'. Con la salida de Rodri y Lara nos quedamos cojos, además eran jugadores de peso e inevitablemente perturbó el vestuario. Eso nos hizo sufrir más de lo esperado y, pese a todo, el equipo reaccionó con la llegada de Pedro y durante muchas semanas estuvimos en la lucha por meternos otra vez arriba.

-¿Le gustaría que Pedro Díaz continuase?

-Cuando Cristian puso su nombre sobre la mesa, sabíamos que apostábamos por un hombre con ascendencia en la ciudad, muy querido, ese era un atributo positivo, pero clave fue el chute de optimismo que nos dio a todos cuando estábamos en una situación muy negativa. Nos dio un halo de energía a todos, incluido a los trabajadores del club, y eso se lo tengo que agradecer mucho. Pedro encaja en nuestro proyecto 2025/26, claro.

-Es complicado encontrar un entrenador que caiga de pie en Linarejos.

-Este club tiene una presión importante y una exigencia fuerte. Todos debemos tener las cosas claras y remar en la misma dirección, poner tranquilidad en los malos momentos y no dejarse llevar por la presión social. Un entrenador que goza de la confianza de la grada y la prensa, parte con ventaja, pero al final todo depende de que ganes o pierdas el domingo.

-Dice Pedro que, para quedarse, el Linares tiene que poner recursos que le permitan hacer un proyecto deportivo mejor que el de la última temporada. ¿Los tendrá?

-Lo ideal es que el presupuesto vaya en consonancia con la exigencia. Eso Pedro lo sabe. Trataremos de darle los máximos recursos que podamos, dentro de las limitaciones que tenemos, y si hay acuerdo, espero que continuemos la senda que empezamos con él en navidades.

-¿Y cómo van las cuentas para poder hacerlo?

-Tenemos que acabar mayo y junio para presentar las cuentas al Consejo de Administración. Hay que apostar por tener un equipo competitivo y dar un salto de calidad, incrementando los recursos del año pasado para que la próxima temporada los números salgan mejor que en esta que acaba.

-Se cubrieron las deudas anteriores con el capital social de la conversión. Comentó Luis Vera que el Linares empezará a acumular déficit de nuevo este año. ¿Cómo de peligroso es eso?

-El presupuesto que se planteó en la asamblea se aprobó con déficit porque la categoría es deficitaria. Lo importante es que ese déficit sea controlable y que el Consejo de Administración sepa que se puede cubrir de alguna manera, vía préstamos o ampliación de capital.

- Una SAD no deja de ser una empresa, debe tener un equilibrio entre ingresos y gastos.

-Pero nos lo ponen muy difícil. Miremos que en Primera RFEF hay una media de 40 millones de euros perdidos todos los años. Mientras no haya un órgano regulador que vele por el equilibrio, Primera y Segunda RFEF serán deficitarias para la mayoría de clubes.

-Pues pasa el tiempo y nadie parece poner solución al problema del déficit en las dos nuevas categorías.

-Lleva muy malos derroteros esto. Sí que al crear la Primera RFEF te acercas más al fútbol profesional y eso es bueno, pero tantos años de deudas en tantos clubes va a provocar un cisma en algún momento porque estas categorías no están tan bien planteadas como la Segunda División, que sí tienen control económico. La competición debe ser justa. Vemos equipos sin masa social con jugadores que cobran salarios inalcanzables para clubes como el Linares, o incluso otros con más recursos, tampoco pueden llegar.

-¿Cree que el proceso judicial por el reparto de acciones ha influido en ese halo de negatividad que citó antes?

-Inevitablemente, todo lo que perturba la estabilidad de un club es algo que dificulta el trabajo. No soy la persona adecuada para valorar el caso, está visto para sentencia y es algo que se puede dilatar mucho en el tiempo. Mi deseo es que se resuelva y nos centremos en otras áreas.

-En lo deportivo, el año que viene vuelve a Linarejos su Recreativo de Huelva, ya descendido.

-Me dolió, sí, porque le tengo cariño a esa plaza. Me trataron muy bien y la considero mi casa. Ha sido un descenso tremendamente jodido para un club de esa dimensión. En Segunda RFEF hay clubes que, por historia y abonados, no deberían estar. Es lo que comentamos antes.

-Hubo polémica con la cantera del Linares por las primas que no se estaban cobrando y falta de recursos para ellos.

-Lo hemos hablado y se les ha transmitido que estamos en un proceso de transición hacia la fundación, que integrará a los filiales. Espero que todo esté en orden antes del 30 de junio y que el 1 de julio salgamos con la estructura prevista.

-¿Cómo afecta la creación de la fundación al club y al primer equipo?

-Nace con la idea de aunar toda la parcela de RSC, es otra pata del club. La actividad económica de la cantera y del equipo inclusivo se harán desde la fundación porque fiscalmente es mucho mejor. Los ingresos, gastos y las subvenciones deben ir cada una por su lado. Además, hemos sido pioneros con la sección inclusive, de la misma forma que abriremos una escuela de fútbol que irá por la fundación. En dos meses espero poder presentar el proyecto completo.

-Como club deportivo, la cantera siempre dependió del presupuesto general, ¿peligra ahora la continuidad de algunos equipos base?

-La cantera debe ser autosostenible y que no genere problemas con el presupuesto del primer equipo. Para ello, generaremos los recursos necesarios para que se gestione de manera autosuficiente y no comprometa el presupuesto de Segunda Federación.

-Inevitablemente, volvemos a las obras del campo, porque esos recursos dependerán también de que se cumplan los plazos. Ya tendría que estar la grada de Preferencia casi terminada para empezar la nueva temporada.

-Yo tengo confianza en que sí se van a cumplir, lo ha dicho el Ayuntamiento varias veces y a nosotros solo nos queda adaptarnos a estos avatares que nos suponen contratiempos. Confío en que este verano avancen las obras y el nuevo campo llegue como un enorme estímulo para el crecimiento del club en todos los aspectos.

-Entiendo que no podrá terminar su trabajo en el Linares hasta que esto no ocurra, quizá tenga que quedarse un poco más de lo previsto para dejar la nueva estructura funcionando.

-Firmé dos años y es un tiempo más que razonable para hacer mi trabajo. Vine para sentar las bases, crear un sistema de trabajo que fluya sin problema y que el club tenga la estructura correcta. Se trata de crear una rutina empresarial y de las personas que trabajan en el Linares. Ya digo, dos años está bien para hacerlo.