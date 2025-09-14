El Águilas sale vivo de Linarejos Gran primera parte de los mineros, donde Hugo Díaz mandó un penalti a la cruceta en la primera parte, los goles de Isra Cano y Pedrosa llegaron en la segunda

El primer encuentro en casa de los azulillos esta temporada se saldó con empate y la sensación de haber dejado vivo demasiado tiempo a un Águilas, que no se acercó al área de Barrios en la primera parte, pero que fue mejor en los últimos compases y hasta pudo llevarse el partido. Lo evitó Barrios. Quedó de manifiesto que son dos equipos parejos que lucharán por los mismos objetivos.

Algunos cambios en el once inicial de los mineros. Luis Aguado, que sufrió mucho en Estepona, se quedó en el banquillo en favor de Víctor López. Tampoco salieron esta vez Velázquez y Menudo en el arranque, sí apostó Pedro Díaz por un tridente real de delanteros formado por Diego Talaverón, Hugo Díaz y Jack Harper.

Hacía tiempo que no se veía un tridente puro de delanteros de salida en Linarejos. Si bien Harper era la referencia clara arriba, Hugo Díaz y Fuentes iban alternando posiciones con mucha movilidad, haciendo del capitán el enganche y ocupando mucho espacio en tres cuartos de campo.

Ya lo dijo el técnico minero, el año pasado solo repitió 3 veces la alineación desde que llegó en Navidad, y esta temporada se ve claro que va a repetir esa estrategia de adaptar la formación al rival y no tener un once inicial definido. Le salió bien porque los mineros salieron haciendo mucho daño al Águilas.

También dijo en la previa que no se podía repetir lo de Estepona, salir en la primera parte sin estar metidos, y menos contra un rival que la semana anterior se había puesto 2-0 en los primeros minutos. El Linares supo atar en corto el ataque de los murcianos y evitó perder balones en zonas de peligro, dejando al Águilas sin uno de sus mejores argumentos ofensivos como es el contragolpe. Doble mérito hacerlo con una formación tan ofensiva de los azulillos.

El Linares se encontró con un inesperado regalo nada más comenzar el choque, una faltita evitable en el área que el colegiado no dudó en señalar como penalti. Hugo Díaz se fue directo al punto de los 11 metros, pero su ejecución no fue buena y estrelló la pelota en el travesaño, cerca de la cruceta, y no entró por muy poco.

El Águilas apretó arriba durante la primera media hora para hacerle daño al Linares, que jugó con pausa, excelente Paulo en esa zona con Fuentes, ambos claves en la gran primera parte de los mineros. A los 12 minutos Álvaro Sierra la puso desde la izquierda y el remate de Harper de volea acabó sacándolo el meta Salcedo con una gran intervención.

El Linares fue dueño de la primera mitad y empezaron a llegar más ocasiones para hacer méritos para irse al descanso con el marcador a favor. En una triple acción de remates entre Harper, Hugo y Paulo, el disparo final del brasileño se fue fuera. Tampoco encontró después puntería Fuentes, rozando el palo, tras una acción de Hugo Díaz.

En los minutos finales ya no apretaba arriba el Águilas, el Linares pisó el acelerador un poco más porque el 0-0 les sabía a poco. El colegiado se cohibió y no pitó otro penalti por agarrón a Harper en el área, que no pudo rematar en condiciones. La última antes de irse al vestuario fue la de Álex Caramelo, al borde del área, por encima del travesaño.

Se fueron los jugadores mineros al descanso con cara de haber dejado que saliera vivo el rival. Un Águilas que se caracteriza por su gran juego ofensivo y que no fue capaz de disparar a puerta en los primeros 45 minutos.

Segunda parte

Saltaron los mismos hombres de Pedro Díaz para la segunda mitad. Se vio al lateral izquierdo Manny haciendo ejercicios en el calentamiento para reaparecer en los minutos finales. Hizo un doble cambio el Águilas en el descanso. Seth Vega y Ebuka entraron por Keita y Hyeon-Jun Park. Volvió el suministro eléctrico, aunque las televisiones siguieron sin conectar.

El Águilas empezó ahora dominando y encerrando a los mineros. Chris Martínez tuvo el primer remate peligroso, pero Pedro Díaz vio que había que cambiar el sistema por los ajustes que había hecho Adrián Hernández en el vestuario y que le impedían al Linares dar la misma versión que en la primera parte.

Entre el agobio, Talaverón se buscó la vida, desde la banda al balcón del área, amagando, acabó disparando fuera. Velázquez e Isra García se quitaron el chándal y entraron por Alberto Fuentes y Talaverón, con lo que el Linares pasó a un sistema con más gente en la medular, dejando a Isra con Hugo como mediapuntas, Velázquez y Caramelo como extremos y manteniendo a Harper en punta.

Pasaban los minutos y no terminaba el equipo minero de hacerse de nuevo con el partido, así que Pedro llamó a Menudo e Isra Cano, y salieron el amonestado Hugo Díaz y Caramelo. En el Águilas se fueron Aitor y Fer Martínez, por Mateo Enríquez y Chris Martínez. Ahora el partido se iba a jugar más en el centro del campo.

Le funcionó a las mil maravillas el cambio porque en la primera que tuvo Isra Cano en el minuto 19 de la segunda mitad, remató al fondo de la red tras una excelente acción de fuerza e inteligencia de Velázquez, aguantando en el área. Había recibido de Menudo en posición de mano a mano, pero fue generoso y le regaló el 1-0 a Isra Cano.

Estaba el Linares enchufado, la afición caliente, pero poco pudo disfrutarlo el conjunto local porque en un cabezazo en el área, la pelota rebotó en un defensa azulillo y desvió la trayectoria del remate de Javi Pedrosa, lo que subió el 1-1 al marcador en el minuto 67.

Sierra se retiró exhausto y volvió Manny tras la lesión. En la primera incursión que tuvo por la izquierda, mandó una pelota al área que se paseó delante de Cano y Harper. Eran los últimos minutos y el encuentro se rompió. Isra García lo hizo todo para buscar el hueco, su disparo lo sacó con una estirada abajo el portero visitante.

La respuesta fue de Ebuka para los murcianos, zapatazo que iba a colarse hasta que Diego Barrios lo evitó con una gran intervención en el 87. También la tuvo Menudo en la siguiente para el Linares, al borde del área su disparo se le fue cerca del palo. La tablilla anunció 7 minutos de descuento y Pedro Díaz le pidió a sus hombres que dejasen los nervios y el juego directo para que la pelota pasase por Menudo.

La última fue de Ebuka, desde 25 metros, y obligó a Barrios a hacer una palomita para evitar la victoria de los murcianos en el descuento. Sensaciones agridulces porque el Linares fue mejor en la primera parte, se fue diluyendo en la segunda, no aprovechó las ocasiones y el Águilas acabó pudiendo arrebatarle incluso el punto. Dentro de lo malo, lo mejor fue el empate.

