Agotado de nuevo el stock de la camiseta aurirroja y se espera la tercera en color albero

Algún día Chus Hevia entrenará al Linares Deportivo. Es una de esas cosas que están escritas en el viento y que solo es cuestión de ... tiempo para que los planetas confluyan y el asturiano pase por el banquillo de Linarejos, como lo estaba escrito en el destino de Pedro Díaz.

Los dos se vieron las caras en el amistoso que enfrentó en el Escribano Castilla al Motril de Tercera Federación con los mineros. Chus Hevia, que viene de hacer una gran temporada en el Torreperogil, ha confeccionado una plantilla con mucho talento ofensivo y lo dejó de manifiesto ante un Linares al que quizá le pasó factura las dobles sesiones de trabajo de los días previos.

Le faltaron piernas a los mineros en momentos clave y eso igualó las cosas sobre el verde ante un rival que jugó en encuentro a un excelente nivel, pese a que era su primer amistoso de la pretemporada. Salieron los de Pedro Díaz con Barrios bajo palos, Aguado, Manny, Rafael y Carlos Becken atrás. João Paulo como eje, Jack Harper en punta y entre ambos estaban los Caramelo, Fuentes, Menudo y Velázquez. Equipación de aurirroja romana de nuevo.

El Motril se puso por delante a los 15 minutos con un disparo de falta que tocó en la barrera y despistó a Barrios. Respondieron los linarenses con un buen disparo de Fuentes que blocó el meta y Caramelo mandó el rechace al palo. Pasada la media hora, golazo desde la frontal del Motril para hacer el 2-0 y respuesta de Álvaro Fuentes antes del descanso para el 2-1-

En la segunda mitad se fueron Harper, Rafael, Aguado, Manny, Paulo, Fuentes, Menudo, Caramelo y Velázquez, para que entrasen Álvaro Sierra, Isra García, Isra Cano, Aranda, Chikola, Talaverón, Víctor López y Pedro Peña.

El encuentro siguió entretenido con buenas combinaciones de las dos escuadras, la delantera del Motril resolvió en una de ellas el 3-1, no estuvo fina la defensa, luego Hugo Díaz estrelló un balón en el palo.

Ya en el minuto 85 recortó distancias un Diego Talaverón que está demostrando en pretemporada un gran acierto goleador con el nuevo sistema. Con 3-2, el propio Diego Talaverón tuvo el empate y la pelota se le fue rozando la madera.

A un minuto del final, el Motril sentenció con el 4-2, que supuso la primera derrota de los mineros en lo que va de pretemporada, si bien generaron ocasiones para dejar un marcador más igualado. Salió muy reforzado el Motril, especialmente por lo bonito de sus goles y por haber sabido romper la seguridad defensiva que los mineros habían mostrado hasta la fecha.

Vuelta al trabajo ayer del Linares ya pensando en el cuarto encuentro amistoso, que será de nuevo fuera de casa, el sábado en Torreperogil. Lo ocurrido en Motril debe servir para poner los pies en la tierra, si en algún momento se había instaurado la euforia por el buen arranque de pretemporada, y especialmente para corregir errores en defensa.

2.000 abonos y sin camisetas

A los que sí se les permite estar eufóricos, además que es recomendable en estas fechas veraniegas, es a los aficionados. Colas para entrar a la tienda oficial y comprar la camiseta aurirroja tan de moda, hasta el punto de haber vuelto a agotar el stock en día y medio.

El club tendrá que encargar otro tercer pedido en menos de una semana, en la tarde de ayer solo quedaban tallas M, que por el corte 'slim fit' de la camiseta equivale a una talla S de niño.

Los adultos tendrán que esperar a la semana que viene para hacerse con la camiseta roja y, a este paso, o hacen un pedido realmente grande o se le van a juntar las ventas del segundo modelo con el tercero, el de la elástica taurina.

Ayer estuvo rodándose el vídeo de presentación de la camiseta en el hotel Cervantes. Inevitablemente se han filtrado algunos detalles de la misma entre los que han podido verla, como que será de color albero claro en honor a la arena del coso de Santa Margarita, y que hay algunos detalles que realzan ese aire taurino pero sin pecar de horterada. Los que la han visto han coincidido, será otro éxito de ventas.