El Linares cosechó su primera derrota de la pretemporada en el Escribano Castilla. C. F. Motril

Agotado de nuevo el stock de la camiseta aurirroja y se espera la tercera en color albero

El Motril de Chus Hevia sorprendió con un fútbol ofensivo y dinámico, ganando 4-2 el amistoso contra el Linares en el Escribano Castilla

Ángel Mendoza

Linares

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:34

Algún día Chus Hevia entrenará al Linares Deportivo. Es una de esas cosas que están escritas en el viento y que solo es cuestión de ... tiempo para que los planetas confluyan y el asturiano pase por el banquillo de Linarejos, como lo estaba escrito en el destino de Pedro Díaz.

