Tusk avisa a Londres que si rechaza el pacto «o habrá salida sin acuerdo o no 'brexit'» Donald Tusk. / AFP El presidente del Consejo Europeo pide «buena voluntad» a los líderes mundiales SALVADOR ARROYO Viernes, 30 noviembre 2018, 21:11

'Evítese cualquier desliz hacia la ambigüedad y cíñase al mismo discurso, sin mover prácticamente una coma, cuando se le requiera un pronunciamiento'. Esa podría ser la eventual redacción de una consigna para el 'brexit' que desde la cumbre extraordinaria del pasado domingo se está siguiendo a rajatabla tanto en Londres como en Bruselas. Hay que lograr el 'sí' de Westminster.

A menos de dos semanas (el 11 de diciembre) de que los parlamentarios británicos protagonicen la votación trascendental del pacto que Theresa May ha suscrito con sus colegas de la Unión Europea (UE), se remarcan tres ideas fundamentales: el acuerdo firmado es el mejor acuerdo; no habrá otro; y las opciones son el 'caos' (divorcio traumático) o el no 'brexit'.

Ni está sobre la mesa una 'salida a la noruega' ni se estirará como chicle la aplicación del Artículo 50 (la base jurídica de la desconexión) para volver a negociar sobre lo ya negociado. Cualquier expectativa en este sentido la viene neutralizando May allá donde va en su campaña doméstica. Y también a la mínima oportunidad, la UE contribuye a ello. Incluso desde Buenos Aires. Y sin que medie pregunta alguna sobre el embrollo.

Este viernes salió de él, de Donald Tusk; de una declaración de apenas dos minutos a su llegada a la capital argentina para participar en el G-20. El presidente del Consejo Europeo, acompañado del máximo responsable de la Comisión, Jean-Claude Juncker, comparecía pasada la una de la tarde (en España) para pedir «buena voluntad» a los líderes mundiales a la hora de «abordar los principales problemas» a los que se enfrenta esta cumbre.

Votación en los Comunes

Fue un arranque de protocolo. El tema del divorcio lo introdujo a continuación: «… como sé que muchos líderes tendrán preguntas sobre el 'brexit'...». A partir de ahí se refirió a los compromisos sellados en la capital comunitaria (el Acuerdo de Salida y la declaración política sobre la relación futura) y subrayó que «a pocos días de la votación en los Comunes cada vez es más y más claro que este acuerdo es el mejor posible. De hecho, es el único posible».

Y la tercera carga: «Si el acuerdo es rechazado en los Comunes, nos quedaremos, como ya planteó la primera ministra May, con las alternativas de que no haya acuerdo o que no haya 'brexit' de ningún tipo». ¿El remate? También conocido. «La Unión Europea está preparada para cualquiera de los escenarios posibles».