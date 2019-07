«Para los griegos el acuerdo con Macedonia del Norte es como para los españoles la independencia de Cataluña» El líder griego Alexis Tsipras. / Afp Aunque Tsipras presentó la resolución del conflicto con el país vecino como el «inicio de una nueva era», para muchos helenos supuso una traición a su historia nacional DARIO MENOR Atenas, enviado especial Sábado, 6 julio 2019, 18:20

En junio de 2018 Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia (FYROM, por sus sus siglas en inglés) ponían fin a 27 años de disputas por el nombre de este pequeño país balcánico en el que viven poco más de dos millones de personas. Con el acuerdo que firmaron a orillas del lago Prespa, fronterizo entre ambas naciones, Alexis Tsipras y Zoran Zaev, respectivos primeros ministros de Atenas y de Skopje, la FYROM pasó a llamarse Macedonia del Norte. El pacto allanó su futura adhesión a la Unión Europea y a la OTAN al implicar el fin del veto griego. Aunque Tsipras presentó la resolución del conflicto con el país vecino como el «inicio de una nueva era», para muchos helenos supuso una traición a su historia nacional. Lo vieron como una apropiación del término Macedonia, que es como se llama la región norteña que tiene a Salónica como capital.

«Para los griegos sólo hay una Macedonia, es la patria de Alejandro Magno y Tsipras con ese acuerdo ha vendido nuestra historia», asegura Miltos, un joven de 23 años que trabaja en una tienda de maletas en Atenas. Aunque confiesa que no termina de gustarle, votará en las elecciones legislativas de hoy a Kyriakos Mitsotakis, candidato del partido de centro derecha Nueva Democracia, en parte como castigo al líder de la coalición izquierdista Syriza por permitir que el pequeño país balcánico se llame Macedonia del Norte. «Sé que a los extranjeros les cuesta entenderlo, pero muchos griegos vivimos esta situación como un trauma nacional. Es parecido a lo que os pasa a vosotros españoles con la posible independencia de Cataluña».

Yorgos Christidis, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Macedonia de Salónica, considera que el acuerdo entre Atenas y Skopje va a tener un peso en el voto de muchos electores de la zona norte de Grecia. «Mitsotakis va a capitalizar el descontento por el acuerdo, pero luego no podrá hacer mucho más si, como prevén las encuestas, llega al poder. El pacto ya está firmado y aprobado por el Parlamento y no puede ponerse a cambiar algunos puntos que no le gusten. Pienso que al final optará por una postura pragmática», opina Christidis.

El líder de Nueva Democracia podría tratar de pasar página con algún tipo de apoyo gubernamental a las empresas y entidades griegas que utilizan el nombre Macedonia. Bruselas no parece además dispuesta a permitir que Atenas dé marcha atrás cuando en octubre las negociaciones para la adhesión de Skopje en la Unión Europea entran en su fase decisiva. «Al final nos va a tocar tragar con el término Macedonia del Norte. Ya hemos perdido», dice resignado Miltos.