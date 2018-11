El exministro del 'Brexit' dice que el acuerdo es peor que la permanencia El exministro para el 'Brexit', Dominic Raab. / Afp La inminencia del Consejo Europeo y de la ratificación en Londres agudiza el enredo británico IÑIGO GURRUCHAGA Belfast (Irlanda del Norte) Viernes, 23 noviembre 2018, 16:58

El exministro para la Marcha de la Unión Europea(UE), Dominic Raab, ha afirmado que el acuerdo alcanzado por el Gobierno británico con la Comisión Europea es peor que la permanencia, en una jornada en la que voces críticas con los documentos que analizará el Consejo Europeo este fin de semana emergen de diferentes organismos, mientras Theresa May intenta convencer a los ciudadanos a través de las radios.

La dimisión de Raab cuando se publicó el acuerdo fue el detonante de una revuelta fracasada de los 'brexiters' radicales, que intentaron derribar a la primera ministra. El exministro no se sumó al intento, pero declaró a los medios que había sido engañado por la inclusión sin su conocimiento de un párrafo en el que se sugería que la futura relación de la UE con Reino Unido será una unión aduanera que limitaría la soberanía británica.

Preguntado en la BBC si sería peor que permanecer, ha respondido: «No voy a proponer que permanezcamos en la UE, pero si me lo plantea en esos términos- estaríamos sujetos a las mismas reglas pero sin voz ni control sobre ellas-, sí, creo que esto sería incluso peor». Raab ya ha intervenido desde su escaño, tras la dimisión, criticando el acuerdo.

La asociación empresarial, CBI, había manifestado su apoyo al acuerdo como un avance, porque además aleja la posibilidad de una marcha abrupta, pero un correo electrónico entre sus directivos, filtrados a los medios, revela que no les gusta. Los empresarios escoceses del salmón se han alarmado porque los documentos asocian su sector al de la pesca y temen perder el acceso libre al mercado europeo.

Dimisiones de May

Son muestras de una incensante disputa, en la que la primera ministra tiene el papel protagonista en la defensa de lo pactado. En sucesivas entrevistas en radios, sometiéndose también a las preguntas de los oyentes, defiende con frecuencia el acuerdo como una manera de resolver la ansiedad de la población para que acabe de una vez este asunto que ha dividido al Parlamento y a la población.

May ha afirmado que no dimitirá si el acuerdo es rechazado en el voto de la Cámara de los Comunes, algo que parece muy probable en este momento. La división del Partido Conservador entraría en una nueva fase de evolución imprevisible. Ha afirmado también que no se convocará un segundo referéndum mientras ella sea primera ministra.

Esta segunda afirmación ha sido señalada como un incentivo al Partido Laborista para unir su objetivo prioritario- derribar a May- con la demanda de una nueva consulta, secundaria para el liderazgo del partido pero deseada por una mayoría de sus miembros y de dus votantes. El líder, Jeremy Corbyn, ha declarado que no sabe qué votaría en una segunda consulta. Su ministro para el 'brexit', Keir Starmer, ha dicho que votaría por la permanencia.

El exlíder del eurófobo UKIP, Nigel Farage, cree que la probabilidad de un segundo referéndum es ahora 50-50 y está convencido de que el 'brexit' lo ganaría de nuevo. Pero también en este campo de los irreductibles hay división, porque las palabras de Farage sugieren que es partidario de participar, mientras otros líderes 'brexiters' han adelantado que ellos boicotearían un segundo referéndum.