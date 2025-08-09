Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vladímir Putin y Donald Trump, en un encuentro en 2018 durante una cumbre del G20 en Buenos Aires. Reuters

Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto

El presidente estadounidense adelanta que habrá «algún intercambio de territorios»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Sábado, 9 de agosto 2025, 01:33

Alaska es el territorio más neutral que ha encontrado Donald Trump su primer encuentro de esta era con Vladimir Putin. Sobre la mesa estará el ... mapa de Ucrania y las posibilidades de trabar la paz a la que aspira el mandatario estadounidense. Desde esa frontera del Polo Norte «se puede ver Rusia desde el tejado», según dijo la ex gobernadora Sarah Palin cuando fue candidata presidencial, fue territorio ruso entre 1784 y 1867, por lo que parece el emplazamiento ideal para estas históricas conversaciones, dado que el presidente ruso no puede visitar países signatarios del Estatuto de Roma, al pesar sobre él una orden de detención de la Corte Penal Internacional desde marzo de 2023 por crímenes de guerra.

