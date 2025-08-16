Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El arce era toda una referencia cultural dentro de Gran Bretaña. AFP

El sicomoro de Robin Hood

Parque de Northumberland ·

Los vándalos que talaron el árbol más famoso de Gran Bretaña han sido condenados a cuatro años de cárcel

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:25

Nunca han sido buenos tiempos para los árboles. Los bosques primigenios han sido ancestrales víctimas del hombre, ávido de tierras de cultivo. La roturación sistemática ... comenzó hace 12.000 años, en el Neolítico, y no ha cesado hasta el momento presente, a pesar de la creciente conciencia medioambiental. Al parecer, la ética se pliega ante requerimientos perentorios y bien remunerados como la demanda de amplias superficies para la explotación del aceite de palma, por ejemplo. Entonces, el medio natural se puede devastar.

