Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotoilustración: El Correo

Samia Suhulu Hasan, la primera dictadora

Perfil ·

Las elecciones tanzanas encumbran a una mujer a la presidencia, pero a través de la represión de sus rivales

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:12

Comenta

Una choza es incendiada al final del Mwaka Kogwa, el festival que celebra el año nuevo en la isla tanzana de Zanzibar. Es una tradición ... que los comerciantes persas llevaron a este territorio ubicado en el Océano Índico. El rito incluye la entrada en la cabaña de un par de individuos antes de prenderla fuego. No, no hablamos de una ceremonia con sacrificios humanos. Los sujetos abandonan el chamizo por una puerta trasera. Se trata de una simulación de renovación. Al parecer, como la falsa ilusión de cambio que supusieron las últimas elecciones en el país. La presidenta Samia Suhulu Hassan acaba de jurar el cargo tras obtener nada menos que el 97.7% de los sufragios..

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  4. 4 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  5. 5 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  6. 6

    La espada bendita del Gran Capitán
  7. 7

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  8. 8 La ruta por el Canal de los Franceses para disfrutar del buen tiempo este puente
  9. 9

    Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses
  10. 10 La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Samia Suhulu Hasan, la primera dictadora

Samia Suhulu Hasan, la primera dictadora