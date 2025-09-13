Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Perú suma más de cinco millones de alpacas. R. C.

Perú, el rey de las fibras

Ecos del mundo ·

El antiguo imperio inca es la cuna de la vicuña. Con su pelo se confeccionan prendas de miles de euros. La feria textil más importante del mundo desvela en París las últimas propuestas

Abraham de Amézaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:27

Si para el gran público Perú es célebre por el Machu Picchu y su exquisita gastronomía, los expertos del vestir saben que algunas de las ... fibras más extraordinarias del mundo proceden del país andino. Empezando por la más famosa y cara de todas ellas, la de la finísima vicuña. Animal de la familia de los camellos, se esquila cada dos años mediante un proceso extremadamente artesanal, y sus ejemplares son muy escasos. De hecho, la especie estuvo a punto de desaparecer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  2. 2

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  3. 3 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  4. 4 El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción
  5. 5

    «Mi hermano tiene cáncer de pulmón y no puede abrir la ventana por el polvo del camino»
  6. 6 «La gente corrió a atender a un hombre que se quedó tirado en el pasillo del metro»
  7. 7 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  8. 8 Una panadería de Granada inventa el postre más granadino: tarta de queso de torta de la Virgen
  9. 9 Aparece un flamenco en la playa de Torrenueva y el Ayuntamiento avisa a los bañistas de cómo actuar
  10. 10

    Los familiares del asesinado en Huétor le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Perú, el rey de las fibras

Perú, el rey de las fibras