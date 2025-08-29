Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mahmud Abbas

EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU

Se espera que un buen número de países reconozcan ahí el estado palestino

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:49

La 80 Asamblea General de la ONU será en la que un buen número de países -que hasta ahora se resistían- declaren su reconocimiento del ... Estado Palestino. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbás, no estará allí para verlo. El Departamento de Estado estadounidense ha dicho que no le dará el visado necesario para asistir a la cumbre de alto nivel, según el diario Jerusalem Post.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  2. 2 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  3. 3 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  4. 4 Oficial: Bouldini, nuevo jugador del Granada
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «arroces y vistas que enamoran»
  6. 6 Arde un descampado junto al carril bici de Kinépolis
  7. 7

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  8. 8

    Granada invertirá 1,3 millones de euros en mejoras en Pintor López Mezquita, Gregorio Espín y avenida de Andalucía
  9. 9

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  10. 10

    Un acto «corto y emotivo» para pedir «respeto» por la afición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU

EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU